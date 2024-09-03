Из кабачков можно приготовить очень много вкусны и легких блюд. Среди которых особое место занимает рагу, а также салаты, блины, оладьи, икра и диетическая паста.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из кабачков со сметанным соусом.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Мука

Панировочный сухарь

Сметана – 2 ст.л.

Укроп

Чеснок – 1 зуб.

Соль и перец по вкусу

Помидор небольшой

Листья салата

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами кабачок, обкатайте в муке, далее в яйцо и обкатайте в панировочных сухарях. Выложите на противень с пергаментом и готовьте 20 минут при 180 С. Когда кабачки приготовятся, оставляем их остыть.

2. Соус: смешайте сметану, укроп и чеснок.

3. Смажьте кабачки соусом, выложите кусочек помидора и зелень, сверните в рулет и можно есть!

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