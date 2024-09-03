Рулетики из кабачка: рецепт самой бюджетной закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт рулетов

Из кабачков можно приготовить очень много вкусны и легких блюд. Среди которых особое место занимает рагу, а также салаты, блины, оладьи, икра и диетическая паста.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из кабачков со сметанным соусом.

Что приготовить из кабачков

Ингредиенты:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука
  • Панировочный сухарь
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Укроп
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль и перец по вкусу
  • Помидор небольшой
  • Листья салата

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами кабачок, обкатайте в муке, далее в яйцо и обкатайте в панировочных сухарях. Выложите на противень с пергаментом и готовьте 20 минут при 180 С. Когда кабачки приготовятся, оставляем их остыть.

Кабачки в панировке

2. Соус: смешайте сметану, укроп и чеснок.

Соус для блюда

3. Смажьте кабачки соусом, выложите кусочек помидора и зелень, сверните в рулет и можно есть!

Готовая закуска

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