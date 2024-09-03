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Рулетики из кабачка: рецепт самой бюджетной закуски для праздничного стола
Из кабачков можно приготовить очень много вкусны и легких блюд. Среди которых особое место занимает рагу, а также салаты, блины, оладьи, икра и диетическая паста.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из кабачков со сметанным соусом.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Мука
- Панировочный сухарь
- Сметана – 2 ст.л.
- Укроп
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль и перец по вкусу
- Помидор небольшой
- Листья салата
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами кабачок, обкатайте в муке, далее в яйцо и обкатайте в панировочных сухарях. Выложите на противень с пергаментом и готовьте 20 минут при 180 С. Когда кабачки приготовятся, оставляем их остыть.
2. Соус: смешайте сметану, укроп и чеснок.
3. Смажьте кабачки соусом, выложите кусочек помидора и зелень, сверните в рулет и можно есть!
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