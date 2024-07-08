Рулетики из кабачков с вкусной сырной начинкой: рецепт закуски за копейки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
Рецепт рулетов

Кабачок – один из самых простых и вкусных летних овощей, который можно использовать для приготовления вкусных и легких блюд. Из него получатся очень вкусные закуски, а также рагу, салаты, икру. 

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Закуска из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из кабачка, с сырной начинкой. 

Рецепт рулетом

Ингредиенты:

  • 2 кабачки/цуккини
  • 4 яйца
  • 4 ст.л. муки с горкой
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • 1 ч.л. соли

Начинка:

  • 200 г сыра
  • 1 плавленый сырок
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1-2 зубчика чеснока
  • укроп, 2 средние томаты

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарежьте вдоль, посолите и оставьте на 10 минут.

Свежие кабачки

2. Взбейте яйца и отдельно в мисочке смешайте муку с копченой паприкой. 

Кляр для кабачков

3. Кабачки обмокните в муку, затем в яйца и жарьте до золотистости с двух сторон. Жареные кабачки выложите на тарелку и промокните салфеткой лишнее масло.

Жареные кабачки

4. Для начинки: смешайте натертый твердый сыр, натертый плавленный сыр, сметану, зелень и чеснок.

Начинка для блюда

5. Остывшие кабачки смажьте 1 ч.л. начинки, выложите помидоры и сверните. Рулетики оставьте на 30 минут в холодильник, они так лучше будут держать форму.

Готовые рулеты

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