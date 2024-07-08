Кабачок – один из самых простых и вкусных летних овощей, который можно использовать для приготовления вкусных и легких блюд. Из него получатся очень вкусные закуски, а также рагу, салаты, икру.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из кабачка, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

2 кабачки/цуккини

4 яйца

4 ст.л. муки с горкой

1 ч.л. копченой паприки

1 ч.л. соли

Начинка:

200 г сыра

1 плавленый сырок

2 ст.л. сметаны

1-2 зубчика чеснока

укроп, 2 средние томаты

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте вдоль, посолите и оставьте на 10 минут.

2. Взбейте яйца и отдельно в мисочке смешайте муку с копченой паприкой.

3. Кабачки обмокните в муку, затем в яйца и жарьте до золотистости с двух сторон. Жареные кабачки выложите на тарелку и промокните салфеткой лишнее масло.

4. Для начинки: смешайте натертый твердый сыр, натертый плавленный сыр, сметану, зелень и чеснок.

5. Остывшие кабачки смажьте 1 ч.л. начинки, выложите помидоры и сверните. Рулетики оставьте на 30 минут в холодильник, они так лучше будут держать форму.

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