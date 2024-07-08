Рулетики из кабачков с вкусной сырной начинкой: рецепт закуски за копейки
Кабачок – один из самых простых и вкусных летних овощей, который можно использовать для приготовления вкусных и легких блюд. Из него получатся очень вкусные закуски, а также рагу, салаты, икру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетов из кабачка, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- 2 кабачки/цуккини
- 4 яйца
- 4 ст.л. муки с горкой
- 1 ч.л. копченой паприки
- 1 ч.л. соли
Начинка:
- 200 г сыра
- 1 плавленый сырок
- 2 ст.л. сметаны
- 1-2 зубчика чеснока
- укроп, 2 средние томаты
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте вдоль, посолите и оставьте на 10 минут.
2. Взбейте яйца и отдельно в мисочке смешайте муку с копченой паприкой.
3. Кабачки обмокните в муку, затем в яйца и жарьте до золотистости с двух сторон. Жареные кабачки выложите на тарелку и промокните салфеткой лишнее масло.
4. Для начинки: смешайте натертый твердый сыр, натертый плавленный сыр, сметану, зелень и чеснок.
5. Остывшие кабачки смажьте 1 ч.л. начинки, выложите помидоры и сверните. Рулетики оставьте на 30 минут в холодильник, они так лучше будут держать форму.
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