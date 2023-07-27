Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусных, легких блюд, среди которых особое место занимают салаты, супы, закуски. Еще из кабачков можно делать вкусные блюда на зиму, например, икру, салаты.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусных рулетиков из кабачков с ветчиной, моцареллой и пармезаном.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

сыр моцарелла – 200 г

ветчина – 180-200 г

панировочные сухари – 100 г

тертый пармезан – 4 ст. л.

растительное масло

соль, перец, итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо помойте, отрежьте хвостик и нарежьте на слайсы (ножом или овощечисткой, последней будет удобнее). Твердый сыр и ветчину также нарежьте на тоненькие ломтики.

2. Для панировки: смешайте сухари, пармезан, соль, перец и итальянские травы. Затем каждый отдельный слайс кабачка с двух сторон смажьте маслом и запанируйте в сухарях. Сверху выложите ломтик ветчины/сыра и заверните в рулетик.

3. Готовые рулетики переложите в форму для запекания, прижимая друг к другу, чтобы они не развернулись. Сверху посыпьте остатками сухарей. Запекайте 30-40 минут при 180 С.

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