Рулька по-донбасски: как приготовить, чтобы мясо было нежным, а корочка хрустящей

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Рулька по-донбасски: как приготовить, чтобы мясо было нежным, а корочка хрустящей

Рулька по-донбасски – это вкусное, а главное питательное блюдо. Учитывая особенности региона Украины, блюда, которые подаются на стол, должны быть чрезвычайно питательными и приносить организму силы после тяжелого рабочего дня.

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Фудблогер с ником tastystories feed в Instagram рассказала, как приготовить рульку по-донбасски. Мясо получится очень нежным, в корочка – хрустящей.

Рулька по-донбасски: как приготовить, чтобы мясо было нежным, а корочка хрустящей

Ингредиенты

  • Рулька – 1 шт
  • Соль – 1 ч.л.
  • Любимые специи – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. На корочке рульки делаем несколько надрезов.

Рулька по-донбасски: как приготовить, чтобы мясо было нежным, а корочка хрустящей

2. Добавляем соль и приправы.

3. Хорошо натираем и оставляем для маринования на 5-6 часов.

Рулька по-донбасски: как приготовить, чтобы мясо было нежным, а корочка хрустящей

4. Выкладываем рульку в форму для запекания и отправляем на 2 часа в духовку, разогретую до 160 градусов, предварительно накрыв фольгой.

Рулька по-донбасски: как приготовить, чтобы мясо было нежным, а корочка хрустящей

5. Снимаем фольгу и допекаем еще в течение 30 минут. Время от времени поливаем рульку жиром, стекшим в форму для запекания.

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