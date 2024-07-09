Рулька по-донбасски – это вкусное, а главное питательное блюдо. Учитывая особенности региона Украины, блюда, которые подаются на стол, должны быть чрезвычайно питательными и приносить организму силы после тяжелого рабочего дня.

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Фудблогер с ником tastystories feed в Instagram рассказала, как приготовить рульку по-донбасски. Мясо получится очень нежным, в корочка – хрустящей.

Ингредиенты

Рулька – 1 шт

Соль – 1 ч.л.

Любимые специи – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. На корочке рульки делаем несколько надрезов.

2. Добавляем соль и приправы.

3. Хорошо натираем и оставляем для маринования на 5-6 часов.

4. Выкладываем рульку в форму для запекания и отправляем на 2 часа в духовку, разогретую до 160 градусов, предварительно накрыв фольгой.

5. Снимаем фольгу и допекаем еще в течение 30 минут. Время от времени поливаем рульку жиром, стекшим в форму для запекания.

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