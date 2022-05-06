Кулинар Евгений Клопотенко в Facebook посвятил свой новый, оригинальный рецепт в честь ВСУ, в честь подвига украинской армии под Изюмом и в честь победы Украины, назвав его – "Ру*ня под Изюмом! ВСУ жарят как боги!". Это необычное и вкусное блюдо каждый украинец сможет приготовить очень просто дома.

Ингредиенты:

Готовый фарш или цельное мясо – 300 г

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Изюм – 150 г

Лук – 1 шт.

Картофель отварной или запеченный

Квашеная капуста – 50 г

Томатная паста – 10 г

Сливочное масло – 50 г

Растительное масло – 10 г

Коньяк – 50 г

Сладкая горчица – 15 г​​​​​​​

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Изюм залейте коньяком на 15 минут.

2. Лук порежьте полукольцами.

3. Мясо порубите мелко ножом, посолите, поперчите.

4. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и добавьте кусочек сливочного.

5. Переложите на сковороду мясо и лук, хорошо перемешайте и жарьте около 5 минут минут.

6. Влейте к мясу коньяк, остальное сливочное масло и поджигаем.

7. Далее добавьте в сковороду томатную пасту, сладкую горчицу, квашеную капусту, перец молотый (пол чайной ложки).

Готовое блюдо выкладываем на горячий картофель и сверху присыпаем изюмом.

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