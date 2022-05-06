"Ру*ня под Изюмом! ВСУ жарят как боги!": Клопотенко показал рецепт нового блюда к победе

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда от Евгения Клопотенко

Кулинар Евгений Клопотенко в Facebook посвятил свой новый, оригинальный рецепт в честь ВСУ, в честь подвига украинской армии под Изюмом и в честь победы Украины, назвав его – "Ру*ня под Изюмом! ВСУ жарят как боги!". Это необычное и вкусное блюдо каждый украинец сможет приготовить очень просто дома.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Готовый фарш или цельное мясо – 300 г

Мясо для блюда
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  • Изюм – 150 г

  • Лук – 1 шт.

Репчатый лук

  • Картофель отварной или запеченный

Картофель можно отварить или запечь

  • Квашеная капуста – 50 г

Квашеная капуста

  • Томатная паста – 10 г

  • Сливочное масло – 50 г

  • Растительное масло – 10 г

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  • Коньяк – 50 г

  • Сладкая горчица – 15 г​​​​​​​

Смесь специй

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Изюм залейте коньяком на 15 минут.

Изюм лучше замочить в коньяке

2. Лук порежьте полукольцами.

Лук для блюда

3. Мясо порубите мелко ножом, посолите, поперчите.

4. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и добавьте кусочек сливочного.

Готовый фарш

5. Переложите на сковороду мясо и лук, хорошо перемешайте и жарьте около 5 минут минут.

Томатный сок

6. Влейте к мясу коньяк, остальное сливочное масло и поджигаем.

Сливочное масло

7. Далее добавьте в сковороду томатную пасту, сладкую горчицу, квашеную капусту, перец молотый (пол чайной ложки).

Лучше всего подавать блюдо вместе с картофелем

Готовое блюдо выкладываем на горячий картофель и сверху присыпаем изюмом.

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