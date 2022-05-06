"Ру*ня под Изюмом! ВСУ жарят как боги!": Клопотенко показал рецепт нового блюда к победе
Кулинар Евгений Клопотенко в Facebook посвятил свой новый, оригинальный рецепт в честь ВСУ, в честь подвига украинской армии под Изюмом и в честь победы Украины, назвав его – "Ру*ня под Изюмом! ВСУ жарят как боги!". Это необычное и вкусное блюдо каждый украинец сможет приготовить очень просто дома.
Ингредиенты:
Готовый фарш или цельное мясо – 300 г
Изюм – 150 г
Лук – 1 шт.
Картофель отварной или запеченный
Квашеная капуста – 50 г
Томатная паста – 10 г
Сливочное масло – 50 г
Растительное масло – 10 г
Коньяк – 50 г
Сладкая горчица – 15 г
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Изюм залейте коньяком на 15 минут.
2. Лук порежьте полукольцами.
3. Мясо порубите мелко ножом, посолите, поперчите.
4. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло и добавьте кусочек сливочного.
5. Переложите на сковороду мясо и лук, хорошо перемешайте и жарьте около 5 минут минут.
6. Влейте к мясу коньяк, остальное сливочное масло и поджигаем.
7. Далее добавьте в сковороду томатную пасту, сладкую горчицу, квашеную капусту, перец молотый (пол чайной ложки).
Готовое блюдо выкладываем на горячий картофель и сверху присыпаем изюмом.
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