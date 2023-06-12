Рыба – эт

о всегда удачный выбор, если вы хотите, чтобы было не только вкусно, но довольно полезно и диетически. Ее можно запекать в духовке, тушить, жарить в соусе или кляре.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной рыбы по-французски в духовке под соусом и сыром.

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Ингредиенты:

филе рыбы – 2 шт

плавленый сыр – 1 шт

густая сметана – 1 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

репчатый лук – 1 шт

твердый сыр – 70 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе рыбы разморозить и по желанию нарезать на порционные куски. Посолить и поперчить с обеих сторон.

2. Предварительно отварить яйца и охладить их.

3. Тем временем приготовить так называемую шубку для рыбы. Для этого нужно натереть на большой терке сыр и яйца. Смешать все, добавить горчицу и сметану, посолить. Кусочки рыбы выложить в смазанную форму. На каждый кусок выложить подготовленный соус.

4. Лук порезать четвертькольцами и выложить на рыбу.

5. Твердый сыр натереть и посыпать сверху рыбу.

6. Запекать при температуре 180 градусов 20-25 минут. Готово!

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