Рыба защитит ваше сердце: какую и когда следует употреблять

Рыба – хороший источник белка, ненасыщенных жирных кислот и витаминов А, Е и D.

Но прежде всего она содержит омега-3 жирные кислоты. Они нужны для полноценного питания, так как не вырабатываются в организме, для эффективной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Например, хорошим источником омега-3 кислот является сельдь.

Помните, что рыбу есть обязательно надо, причем жирную, из холодных морских глубин: сельдь, скумбрию, лососевые.

Если вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своих близких, то рыбные блюда, а еще лучше – "рыбные дни" должны быть 2-3 раза в неделю.

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Иметь рыбу в своем меню – значит надежно защитить свое сердце!

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