Гнезда с начинкой: как небанально приготовить рыбу в духовке

Рыба и все, что с ней связано, являются очень полезными продуктами. К тому же, это просто настоящая находка для тех, кто следит за своим питанием и формой. Ведь рыба точно не навредит фигуре.

Существует множество способов, как можно приготовить рыбу: на пару, запечь, отварить, добавить в суп или бульон. Для любителей чего-то необычного существует еще один рецепт – рыбные гнезда с начинкой. Для начинки можно использовать разные продукты по своему вкусу, но лучше всего в таком блюде сочетаются помидоры с сыром.

Рецептом рыбных гнезд поделилась фудблогер Богдана Клименко. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

рыба\рыбный фарш – 400 г

манная крупа – 1 ст. л.

яйца – 1 шт

помидоры черри – 3 шт\помидоры – 1 шт

крем-сыр – 30 г

твердый сыр – 50 г

соль, специи

зелень

Способ приготовления:

1.Фарш смешать со специями, манкой и яйцом. Тщательно перемешать.

2. Помидоры порезать кубиком, зелень измельчить.

3. Смешать крем-сыр, помидоры и зелень.

4. Из фарша сформировать шарики, далее – с помощью стакана гнезда.

5. Выложить начинку.

6. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.

7. Посыпать тертым сыром и запекать еще 1 минуту.

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