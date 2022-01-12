Гнезда с начинкой: как небанально приготовить рыбу в духовке
Рыба и все, что с ней связано, являются очень полезными продуктами. К тому же, это просто настоящая находка для тех, кто следит за своим питанием и формой. Ведь рыба точно не навредит фигуре.
Существует множество способов, как можно приготовить рыбу: на пару, запечь, отварить, добавить в суп или бульон. Для любителей чего-то необычного существует еще один рецепт – рыбные гнезда с начинкой. Для начинки можно использовать разные продукты по своему вкусу, но лучше всего в таком блюде сочетаются помидоры с сыром.
Рецептом рыбных гнезд поделилась фудблогер Богдана Клименко. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
рыба\рыбный фарш – 400 г
манная крупа – 1 ст. л.
яйца – 1 шт
помидоры черри – 3 шт\помидоры – 1 шт
крем-сыр – 30 г
твердый сыр – 50 г
соль, специи
зелень
Способ приготовления:
1.Фарш смешать со специями, манкой и яйцом. Тщательно перемешать.
2. Помидоры порезать кубиком, зелень измельчить.
3. Смешать крем-сыр, помидоры и зелень.
4. Из фарша сформировать шарики, далее – с помощью стакана гнезда.
5. Выложить начинку.
6. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут.
7. Посыпать тертым сыром и запекать еще 1 минуту.
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