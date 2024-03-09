Рыбные котлеты из брокколи: сочное блюдо, которое понравится даже детям

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Рыбные котлеты из брокколи: сочное блюдо, которое понравится даже детям

Далеко не всем людям нравятся рыбные котлеты. Но если приготовить это блюдо правильно, оно понравится даже детям, а взрослые будут просить добавки.

Рецептом именно таких рыбных котлет в своем Instagram поделилась фудблогер с ником tania_sheremet_. Она рассказала, как сделать их сочными и нежными, добавив только один секретный ингредиент.

Рыбные котлеты из брокколи: сочное блюдо, которое понравится даже детям

Ингредиенты

  • Филе рыбы – 500 гр
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  • Лук – 1 шт
  • Яйца – 2 шт
  • Моцарелла – 100 гр
  • Цельнозерновая мука – 2-3 ст.л.
  • Брокколи – 300 гр
  • Зелень
  • Соль
  • Перец
  • Любимые специи

Способ приготовления

1. Филе рыбы и лук режем кусочками.

2.Броколи отвариваем в течение 3 минут с момента закипания, вынимаем из воды и охлаждаем.

3. Все три ингредиента в несколько этапов складываем в блендер и пробиваем.

Рыбные котлеты из брокколи: сочное блюдо, которое понравится даже детям

4. Получившуюся массу перекладываем в миску добавляем натертый сыр, яйца, цельнозерновую муку, зелень, соль, перец и специи по вкусу. Все перемешиваем.

Рыбные котлеты из брокколи: сочное блюдо, которое понравится даже детям

5. Формируем котлеты, складываем на противень и запекаем в течение 15 минут при температуре 185 градусов.

Рыбные котлеты из брокколи: сочное блюдо, которое понравится даже детям

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