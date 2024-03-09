Рыбные котлеты из брокколи: сочное блюдо, которое понравится даже детям
Далеко не всем людям нравятся рыбные котлеты. Но если приготовить это блюдо правильно, оно понравится даже детям, а взрослые будут просить добавки.
Рецептом именно таких рыбных котлет в своем Instagram поделилась фудблогер с ником tania_sheremet_. Она рассказала, как сделать их сочными и нежными, добавив только один секретный ингредиент.
Ингредиенты
- Филе рыбы – 500 гр
- Лук – 1 шт
- Яйца – 2 шт
- Моцарелла – 100 гр
- Цельнозерновая мука – 2-3 ст.л.
- Брокколи – 300 гр
- Зелень
- Соль
- Перец
- Любимые специи
Способ приготовления
1. Филе рыбы и лук режем кусочками.
2.Броколи отвариваем в течение 3 минут с момента закипания, вынимаем из воды и охлаждаем.
3. Все три ингредиента в несколько этапов складываем в блендер и пробиваем.
4. Получившуюся массу перекладываем в миску добавляем натертый сыр, яйца, цельнозерновую муку, зелень, соль, перец и специи по вкусу. Все перемешиваем.
5. Формируем котлеты, складываем на противень и запекаем в течение 15 минут при температуре 185 градусов.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты котлет: