Нежные сочные и вкусные котлеты понравятся всем, даже детям. Но для того чтобы приготовить именно такое блюдо, нужно выбрать правильную пропорцию ингредиентов. В таком случае блюдо получится настолько вкусным, что его захотят съесть даже дети, которые, как известно, не всегда любят рыбу.

Как правильно приготовить рыбные котлеты точно знает фудблогер с ником recepti dariko. В Instagram она рассказала, что добавить в рыбий фарш, чтобы получилось действительно вкусное блюдо.

Ингредиенты

Филе морской рыбы – 1,5 кг

Ломтики белого хлеба – 4 шт

Яйца – 2 шт

Теплое молоко – 100 мл

Мука – 2 ст.л.

Панировочные сухари

Масло для жарки

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Рыбу нарезаем кусками.

2. С хлеба срезаем корочки и замачиваем в теплом молоке.

3. Хлеб с рыбой коверкаем на мясорубке.

4. К фаршу добавляем яйца, муку, соль и специи. Перемешиваем.

5. Формируем котлетки и обваливаем их в панировочных сухарях.

6. Выкладываем котлетки на разделочную доску и отправляем на полчаса в морозилку.

7. Обжариваем на сковороде с маслом по обе стороны до золотистого цвета.

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