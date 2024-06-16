Рыбные котлеты: как приготовить так, чтобы ели даже дети
Нежные сочные и вкусные котлеты понравятся всем, даже детям. Но для того чтобы приготовить именно такое блюдо, нужно выбрать правильную пропорцию ингредиентов. В таком случае блюдо получится настолько вкусным, что его захотят съесть даже дети, которые, как известно, не всегда любят рыбу.
Как правильно приготовить рыбные котлеты точно знает фудблогер с ником recepti dariko. В Instagram она рассказала, что добавить в рыбий фарш, чтобы получилось действительно вкусное блюдо.
Ингредиенты
- Филе морской рыбы – 1,5 кг
- Ломтики белого хлеба – 4 шт
- Яйца – 2 шт
- Теплое молоко – 100 мл
- Мука – 2 ст.л.
- Панировочные сухари
- Масло для жарки
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Рыбу нарезаем кусками.
2. С хлеба срезаем корочки и замачиваем в теплом молоке.
3. Хлеб с рыбой коверкаем на мясорубке.
4. К фаршу добавляем яйца, муку, соль и специи. Перемешиваем.
5. Формируем котлетки и обваливаем их в панировочных сухарях.
6. Выкладываем котлетки на разделочную доску и отправляем на полчаса в морозилку.
7. Обжариваем на сковороде с маслом по обе стороны до золотистого цвета.
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