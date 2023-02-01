Рыбные котлеты по-новому: из чего приготовить
Рыбные котлеты – вкусное, диетическое и полезное блюдо. Обязательно следует добавить в фарш лук, а сами котлеты пожарить в панировке – так они будут держать форму и хрустящие корочки. Впрочем, готовить котлеты можно не только из рыбного фарша.
В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт рыбных котлет из консервы.
Ингредиенты:
- картофель – 2-3 шт
- рыбная консерва – 1 б
- лук – 2 шт
- яйцо – 1 шт
- манная крупа – 1 ст.л. в фарш + дополнительно для обвалки котлет
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картошку сварить в мундире и охладить. Натереть на мелкой терке.
2. Консервы отцедить от жидкости и размять вилкой. Смешать с картофелем.
3. Лук почистить и измельчить. Обжарить до прозрачности и мягкости. Добавить в общую массу.
4. Добавить также яйцо, соль, перец и манку. Перемешать.
5. Сформировать котлеты и обвалять их в манке.
6. Обжарить котлеты.
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