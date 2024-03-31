Рыхлая домашняя плетенка с маком: идеальная выпечка к чаю
Лучше всего для чаепития всей семьей подходит именно домашняя выпечка. Она пышная, ароматная, с ней чувствуется настоящий уют. А если времени на приготовление у вас немного – можете сделать элементарную плетенку с маком.
Идея приготовления рыхлой плетенки с маком опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Надо будет сделать дрожжевое тесто.
Ингредиенты:
- мука – 300-320 г
- молоко – 125 мл
- быстродействующие сухие дрожжи – 18 г (или свежие – 6 г)
- яйца – 1 шт
- сливочное масло – 50 г
- большая щепотка соли
- сахар – 50 г
- цедра половинки лимона или апельсина по желанию
- маковая начинка – 300-400 г
- 1 яйцо + 1 ст.л. молока для смазки теста
Способ приготовления:
1. Для опары соединить теплое молоко (не горячее), дрожжи, 2 ст. сахара и 2-3 ст. муки от общего количества.
2. Перемешать, накрыть.
3. Оставить на 10-15 минут до появления пенной шапочки – это означает, что дрожжи сработали.
4. Добавить соль, оставшийся сахар, яйцо, цедру.
5. Постепенно всыпать просеянную муку.
6. Замешивать тесто 5 минут.
7. Ввести мягкое сливочное масло. Сначала вам покажется, что ничего не получится, но доверьтесь процессу и через 5-10 мин вымешивание тесто станет мягким и однородным.
8. Переложить его в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой и оставить в теплом месте, чтобы подросло вдвое.
9. Через час тесто вырастет минимум в 2 раза.
10. Обходим тесто, рабочую поверхность присыпав мукой, и раскатайте тесто в тонкий пласт.
11. Смазать маковой начинкой и закрутить в рулет, защелкнуть края.
12. Разрезать рулет пополам, отходя от одного края 3-4 см и переплетаем между собой 2 части теста, чтобы образовалась плетенка.
13. Переложить ее в форму, застеленную пергаментом, накрыть и оставить подойти 20-30 минут. После этого смазать взбитым яйцом с молоком.
14. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут, но ориентируйтесь на свою духовку. Если верх начинает очень румяниться – накрыть фольгой и допекать.
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