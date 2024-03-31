Лучше всего для чаепития всей семьей подходит именно домашняя выпечка. Она пышная, ароматная, с ней чувствуется настоящий уют. А если времени на приготовление у вас немного – можете сделать элементарную плетенку с маком.

Идея приготовления рыхлой плетенки с маком опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Надо будет сделать дрожжевое тесто.

Ингредиенты:

мука – 300-320 г

молоко – 125 мл

быстродействующие сухие дрожжи – 18 г (или свежие – 6 г)

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яйца – 1 шт

сливочное масло – 50 г

большая щепотка соли

сахар – 50 г

цедра половинки лимона или апельсина по желанию

маковая начинка – 300-400 г

1 яйцо + 1 ст.л. молока для смазки теста

Способ приготовления:

1. Для опары соединить теплое молоко (не горячее), дрожжи, 2 ст. сахара и 2-3 ст. муки от общего количества.

2. Перемешать, накрыть.

3. Оставить на 10-15 минут до появления пенной шапочки – это означает, что дрожжи сработали.

4. Добавить соль, оставшийся сахар, яйцо, цедру.

5. Постепенно всыпать просеянную муку.

6. Замешивать тесто 5 минут.

7. Ввести мягкое сливочное масло. Сначала вам покажется, что ничего не получится, но доверьтесь процессу и через 5-10 мин вымешивание тесто станет мягким и однородным.

8. Переложить его в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой и оставить в теплом месте, чтобы подросло вдвое.

9. Через час тесто вырастет минимум в 2 раза.

10. Обходим тесто, рабочую поверхность присыпав мукой, и раскатайте тесто в тонкий пласт.

11. Смазать маковой начинкой и закрутить в рулет, защелкнуть края.

12. Разрезать рулет пополам, отходя от одного края 3-4 см и переплетаем между собой 2 части теста, чтобы образовалась плетенка.

13. Переложить ее в форму, застеленную пергаментом, накрыть и оставить подойти 20-30 минут. После этого смазать взбитым яйцом с молоком.

14. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут, но ориентируйтесь на свою духовку. Если верх начинает очень румяниться – накрыть фольгой и допекать.

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