Рыхлая сырная запеканка с ягодами: в чем секрет удачного теста
Вариант полезной и сытной выпечки – это творожная запеканка. Она станет идеальным дополнением к чаю или кофе на завтрак. Блюдо достаточно сытное и добавит энергии на весь день. Очень вкусно в тесто добавить всевозможные сушеные ягоды.
Идея приготовления рыхлой творожной запеканки с ягодами опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Творог обязательно нужно взбить блендером в однородную массу.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 500 г
- сублимированные ягоды – 30-40 г
- сметана 20% – 150 г
- сахар – 70 -100 г
- яйца – 3 шт.
- крахмал кукурузный – 40 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавить все ингредиенты (яйца, сахар, сметана, крахмал, соль) кроме ягод.
2. Взбить блендером до однородности. Сахар регулировать по вкусу или вообще можно без него.
3. Выложить в силиконовую форму смазанную маслом.
4. Между преподаванием пересыпать ягодами.
5. Поставить в разогретую духовку и выпекать при температуре 180 градусов 45-55 минут.
6. Дать остыть, сверху выложить ягоды.
7. Полить топингом, медом или шоколадом.
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