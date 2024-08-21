Вариант полезной и сытной выпечки – это творожная запеканка. Она станет идеальным дополнением к чаю или кофе на завтрак. Блюдо достаточно сытное и добавит энергии на весь день. Очень вкусно в тесто добавить всевозможные сушеные ягоды.

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Идея приготовления рыхлой творожной запеканки с ягодами опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Творог обязательно нужно взбить блендером в однородную массу.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 500 г

сублимированные ягоды – 30-40 г

сметана 20% – 150 г

сахар – 70 -100 г

яйца – 3 шт.

крахмал кукурузный – 40 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавить все ингредиенты (яйца, сахар, сметана, крахмал, соль) кроме ягод.

2. Взбить блендером до однородности. Сахар регулировать по вкусу или вообще можно без него.

3. Выложить в силиконовую форму смазанную маслом.

4. Между преподаванием пересыпать ягодами.

5. Поставить в разогретую духовку и выпекать при температуре 180 градусов 45-55 минут.

6. Дать остыть, сверху выложить ягоды.

7. Полить топингом, медом или шоколадом.

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