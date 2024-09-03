Идеальное дополнение к сытному красному борщу – это домашние чесночные булочки. Тесто следует сделать на молоке, чтобы оно было нежным и рыхлым. А сверху после выпечки добавьте чесночную заливку.

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Идея приготовления рыхлых булочек с чесноком опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Дрожжи выбирайте только свежие.

Ингредиенты для теста:

молоко – 300 мл.

свежие дрожжи – 20 г

сахар – 2 ст.л.

яйца – 2 шт.

масло – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

мука – 600 г

желток для смазки

Ингредиенты для заправки:

укроп – маленький пучок

чеснок – 3 зубчика

масло – 4 ст.л

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. В теплое молоко вмешать дрожжи, сахар, яйца, растительное масло.

2. Частями добавить просеянную муку и соль, замешать тесто.

3. Вымешивать тесто около 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

4. Оставить подниматься на час.

5. Смазать руки растительным маслом и разделить тесто на одинаковые части.

6. Сформировать одинаковые пончики.

7. Выложите в форму с пергаментом.

8. Смазать пончики яйцом.

9. Выпекать пончики 30 минут при температуре 180 градусов (предварительно прогрев духовку).

10. Для смазывания булочек: чеснок пропустить через пресс, добавить мелко нарезанный укроп, растительное масло и соль. Перемешать.

11. Полить пончики заправкой из чеснока, пока они еще горячие.

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