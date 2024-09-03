Пышные домашние пампушки с чесноком: обязательно приготовьте к борщу
Идеальное дополнение к сытному красному борщу – это домашние чесночные булочки. Тесто следует сделать на молоке, чтобы оно было нежным и рыхлым. А сверху после выпечки добавьте чесночную заливку.
Идея приготовления рыхлых булочек с чесноком опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Дрожжи выбирайте только свежие.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 300 мл.
- свежие дрожжи – 20 г
- сахар – 2 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- масло – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- мука – 600 г
- желток для смазки
Ингредиенты для заправки:
- укроп – маленький пучок
- чеснок – 3 зубчика
- масло – 4 ст.л
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. В теплое молоко вмешать дрожжи, сахар, яйца, растительное масло.
2. Частями добавить просеянную муку и соль, замешать тесто.
3. Вымешивать тесто около 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
4. Оставить подниматься на час.
5. Смазать руки растительным маслом и разделить тесто на одинаковые части.
6. Сформировать одинаковые пончики.
7. Выложите в форму с пергаментом.
8. Смазать пончики яйцом.
9. Выпекать пончики 30 минут при температуре 180 градусов (предварительно прогрев духовку).
10. Для смазывания булочек: чеснок пропустить через пресс, добавить мелко нарезанный укроп, растительное масло и соль. Перемешать.
11. Полить пончики заправкой из чеснока, пока они еще горячие.
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