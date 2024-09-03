Пышные домашние пампушки с чесноком: обязательно приготовьте к борщу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пышные домашние пампушки с чесноком: обязательно приготовьте к борщу

Идеальное дополнение к сытному красному борщу – это домашние чесночные булочки. Тесто следует сделать на молоке, чтобы оно было нежным и рыхлым. А сверху после выпечки добавьте чесночную заливку.

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Идея приготовления рыхлых булочек с чесноком опубликована на кулинарной странице будет smachno razom в Instagram. Дрожжи выбирайте только свежие.

Пышные домашние пампушки с чесноком: обязательно приготовьте к борщу

Ингредиенты для теста:

  • молоко – 300 мл.
  • свежие дрожжи – 20 г
  • сахар – 2 ст.л.
  • яйца – 2 шт.
  • масло – 2 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • мука – 600 г
  • желток для смазки

Ингредиенты для заправки:

  • укроп – маленький пучок
  • чеснок – 3 зубчика
  • масло – 4 ст.л
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

Пышные домашние пампушки с чесноком: обязательно приготовьте к борщу

1. В теплое молоко вмешать дрожжи, сахар, яйца, растительное масло.

2. Частями добавить просеянную муку и соль, замешать тесто.

Пышные домашние пампушки с чесноком: обязательно приготовьте к борщу

3. Вымешивать тесто около 10 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

4. Оставить подниматься на час.

Пышные домашние пампушки с чесноком: обязательно приготовьте к борщу

5. Смазать руки растительным маслом и разделить тесто на одинаковые части.

6. Сформировать одинаковые пончики.

Пышные домашние пампушки с чесноком: обязательно приготовьте к борщу

7. Выложите в форму с пергаментом.

8. Смазать пончики яйцом.

Пышные домашние пампушки с чесноком: обязательно приготовьте к борщу

9. Выпекать пончики 30 минут при температуре 180 градусов (предварительно прогрев духовку).

Пышные домашние пампушки с чесноком: обязательно приготовьте к борщу

10. Для смазывания булочек: чеснок пропустить через пресс, добавить мелко нарезанный укроп, растительное масло и соль. Перемешать.

11. Полить пончики заправкой из чеснока, пока они еще горячие.

Пышные домашние пампушки с чесноком: обязательно приготовьте к борщу

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