Вкусную сладкую клубнику следует использовать для приготовления сезонных десертов. Например, пышных ватрушек. В основе теста – кисломолочный сыр.

Идея приготовления вкусных творожных ватрушек с клубникой опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. К чаю просто совершенно.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 300 г

цельнозерновая мука – 100 г

желток

разрыхлитель – 1 ч.л.

сметана – 150 г

сахар – 2 ч.л.

кукурузный крахмал – 1,5 ч.л.

клубника – 200 г

Способ приготовления:

1. Для основания соединить кисломолочный творог, муку, желток, разрыхлитель.

2. Отлично перемешать.

3. Для начинки соединить сметану, сахар и крахмал.

4. Отлично перемешать.

5. Творог поделить на 6 частей.

6. Сформировать круглые челноки на пергаменте.

7. Равномерно распределить сметанную начинку по ватрушкам, выложить свежую клубнику, слегка присыпать крахмалом.

8. Выпекать за температуот 200 градусов 25-30 минут до золотистости основания.

9. После выпечки охладить.

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