Рыхлые творожные ватрушки с клубникой: как приготовить сезонный десерт
Вкусную сладкую клубнику следует использовать для приготовления сезонных десертов. Например, пышных ватрушек. В основе теста – кисломолочный сыр.
Идея приготовления вкусных творожных ватрушек с клубникой опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. К чаю просто совершенно.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 300 г
- цельнозерновая мука – 100 г
- желток
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сметана – 150 г
- сахар – 2 ч.л.
- кукурузный крахмал – 1,5 ч.л.
- клубника – 200 г
Способ приготовления:
1. Для основания соединить кисломолочный творог, муку, желток, разрыхлитель.
2. Отлично перемешать.
3. Для начинки соединить сметану, сахар и крахмал.
4. Отлично перемешать.
5. Творог поделить на 6 частей.
6. Сформировать круглые челноки на пергаменте.
7. Равномерно распределить сметанную начинку по ватрушкам, выложить свежую клубнику, слегка присыпать крахмалом.
8. Выпекать за температуот 200 градусов 25-30 минут до золотистости основания.
9. После выпечки охладить.
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