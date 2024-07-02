Рыхлые вареники с вишней: фудблогер поделился бабушкиным рецептом
Рыхлые вареники с вишнями – это блюдо, которое у миллионов украинцев ассоциируется с беззаботным детством и летом, проведенным в деревне у бабушки. Оно не только вкусное, но и вызывает самые теплые воспоминания.
Фудблогер Владимир Ярославский точно относится именно к такой категории людей. Поэтому в своем Instagram он представил рецепт рыхлых вареников с вишней, за который готовила еще его бабушка.
Ингредиенты для теста
- Кефир – 200 мл
- Мука – 300-350 гр
- Сода – 5 гр
- Соль – щепотка
Ингредиенты для начинки
- Вишня
- Сахар
Способ приготовления
1. В кефир добавляем соль и соду. Быстро перемешиваем, добавляем муку и замешиваем тесто. Даем ему полежать 20-30 мин.
2. Тесто валкуем на столе толщиной 3 мм, вырезаем маленькие круги.
3. На каждый кусочек теста кладем вишню без косточки, только что выкатанную в сахаре и быстро закрываем края.
4. Варим на пару в течение 3-4 минут.
5. Смазываем сливочным маслом и подаем со сметаной.
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