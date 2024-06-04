Если у вас есть свежие ягоды – приготовьте с ними рыхлые кексы. Все, что нужно сделать, это сбить пышное бисквитное тесто на молоке. Оно получится очень мягким и нежным, идеально сочетается с сочной начинкой.

Идея приготовления рыхлых ягодных кексов к чаю опубликована на кулинарной странице just recept в Instagram. Идеально для семейного чаепития.

Ингредиенты:

мука – 200 г

сахар – 100 г

масло – 90 г.

молоко – 100 мл.

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 1 ч.л.

ягоды – 150 г.

Способ приготовления:

1. К маслу комнатной температуры добавить сахар, перетереть до однородности.

2. Добавить яйца, молоко, перемешать.

3. Просеять муку с разрыхлителем.

4. Тщательно перемешать.

5. Добавить ягоды (можно любые).

6. Аккуратно перемешать, чтобы не повредить ягоды, выложить в форму.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.