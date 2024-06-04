Пышные ягодные кексы к чаю: как приготовить идеальное тесто на молоке
Если у вас есть свежие ягоды – приготовьте с ними рыхлые кексы. Все, что нужно сделать, это сбить пышное бисквитное тесто на молоке. Оно получится очень мягким и нежным, идеально сочетается с сочной начинкой.
Идея приготовления рыхлых ягодных кексов к чаю опубликована на кулинарной странице just recept в Instagram. Идеально для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- сахар – 100 г
- масло – 90 г.
- молоко – 100 мл.
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ягоды – 150 г.
Способ приготовления:
1. К маслу комнатной температуры добавить сахар, перетереть до однородности.
2. Добавить яйца, молоко, перемешать.
3. Просеять муку с разрыхлителем.
4. Тщательно перемешать.
5. Добавить ягоды (можно любые).
6. Аккуратно перемешать, чтобы не повредить ягоды, выложить в форму.
7. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.