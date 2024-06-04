Пышные ягодные кексы к чаю: как приготовить идеальное тесто на молоке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
6
Пышные ягодные кексы к чаю: как приготовить идеальное тесто на молоке

Если у вас есть свежие ягоды – приготовьте с ними рыхлые кексы. Все, что нужно сделать, это сбить пышное бисквитное тесто на молоке. Оно получится очень мягким и нежным, идеально сочетается с сочной начинкой.

Идея приготовления рыхлых ягодных кексов к чаю опубликована на кулинарной странице just recept в Instagram. Идеально для семейного чаепития.

Пышные ягодные кексы к чаю: как приготовить идеальное тесто на молоке

Ингредиенты:

  • мука – 200 г
  • сахар – 100 г
  • масло – 90 г.
  • молоко – 100 мл.
  • яйца – 2 шт.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • ягоды – 150 г.

Способ приготовления:

Пышные ягодные кексы к чаю: как приготовить идеальное тесто на молоке

1. К маслу комнатной температуры добавить сахар, перетереть до однородности.

2. Добавить яйца, молоко, перемешать.

Пышные ягодные кексы к чаю: как приготовить идеальное тесто на молоке

3. Просеять муку с разрыхлителем.

Пышные ягодные кексы к чаю: как приготовить идеальное тесто на молоке

4. Тщательно перемешать.

Пышные ягодные кексы к чаю: как приготовить идеальное тесто на молоке

5. Добавить ягоды (можно любые).

Пышные ягодные кексы к чаю: как приготовить идеальное тесто на молоке

6. Аккуратно перемешать, чтобы не повредить ягоды, выложить в форму.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

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