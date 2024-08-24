Рыхлый персиковый пирог к чаю: готовится элементарно
Вместо классической шарлотки можно приготовить рыхлый сладкий пирог с персиками. Именно сейчас сезон таких плодов, поэтому начинка будет очень сочной. Тесто для такой выпечки совершенно обычное – на основе молока и яиц.
Идея приготовления рыхлого персикового пирога вместо шарлотки опубликована на странице фудблогерв Полины с ником polli cooking в Instagram. Для хрустящей корочки сверху можно посыпать сахаром.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 150 г
- ванилин/ванильный сахар
- сливочное масло – 100 г
- молоко – 125 мл.
- мука – 260 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- персики – 3-4 шт.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до побелки.
2. Добавить растопленное сливочное масло и молоко комнатной температуры, перемешать.
3. К муке добавить разрыхлитель, перемешать и влить жидкие ингредиенты.
4. На низких оборотах миксера замешать однородное тесто (долго вымешивать не нужно).
5. Нектарины разделить пополам и нарезать.
6. На дно формы (диаметр 20 см) вылить 1/3 часть теста и выложить ломтики нектаринов.
7. Залить остатком теста.
8. Выложить нектарины и посыпать сахаром.
9. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, готовность проверить деревянной палочкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: