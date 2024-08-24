Вместо классической шарлотки можно приготовить рыхлый сладкий пирог с персиками. Именно сейчас сезон таких плодов, поэтому начинка будет очень сочной. Тесто для такой выпечки совершенно обычное – на основе молока и яиц.

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Идея приготовления рыхлого персикового пирога вместо шарлотки опубликована на странице фудблогерв Полины с ником polli cooking в Instagram. Для хрустящей корочки сверху можно посыпать сахаром.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

ванилин/ванильный сахар

сливочное масло – 100 г

молоко – 125 мл.

мука – 260 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

персики – 3-4 шт.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до побелки.

2. Добавить растопленное сливочное масло и молоко комнатной температуры, перемешать.

3. К муке добавить разрыхлитель, перемешать и влить жидкие ингредиенты.

4. На низких оборотах миксера замешать однородное тесто (долго вымешивать не нужно).

5. Нектарины разделить пополам и нарезать.

6. На дно формы (диаметр 20 см) вылить 1/3 часть теста и выложить ломтики нектаринов.

7. Залить остатком теста.

8. Выложить нектарины и посыпать сахаром.

9. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, готовность проверить деревянной палочкой.

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