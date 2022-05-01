С чем готовить овсянку, чтобы не испортить ее: необычная идея

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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С чем готовить овсянку, чтобы не испортить ее: необычная идея

То, что овсянка есть очень полезным и питательным продуктом, является общеизвестным фактом. Но большое значение имеет и то, с чем совмещать такой суперфуд. Если добавить йогурт с большим количеством красителей и консервантов, много сахара и шоколада – полезным блюдо уже не назовешь. Поэтому нужно выбирать правильные компоненты.

Идеей приготовления полезной овсянки поделилась Инна Левенец (inna_levenets) на странице в Instagram.

Рецепт полезной овсянки с бананом

Ингредиенты:

  • овсянки – 70 г

  • семена чиа – 2 ст.л

  • спелый банан – 1 шт

  • сироп/мед/ тростниковый сахар – 2-3 ст.л

  • растительное молоко – 400 мл

  • вода – 100 мл

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Ингредиенты для топпинга:

  • банан

  • масло – 2 ст.л

  • тростниковый сахар – 2 ст.л

  • ягоды

  • орехи

Полезная овсянка для приготовления

Способ приготовления:

1. Смешать в кастрюльке овсянку, чиа, сахар, пюре банана.

Спелые бананы для приготовления овсянки

2. Залить водой и растительным молоком.

Полезная овсянка с фруктами

3. Варить до готовности.

4. Обжарить еще один банан, разрезанный пополам, на сковороде с маслом. В процессе посыпать сахаром.

Овсянка с персиком

5. Подать овсянку с обжаренным бананом, ягодами и орехами.

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