То, что овсянка есть очень полезным и питательным продуктом, является общеизвестным фактом. Но большое значение имеет и то, с чем совмещать такой суперфуд. Если добавить йогурт с большим количеством красителей и консервантов, много сахара и шоколада – полезным блюдо уже не назовешь. Поэтому нужно выбирать правильные компоненты.

Идеей приготовления полезной овсянки поделилась Инна Левенец (inna_levenets) на странице в Instagram.

Ингредиенты:

овсянки – 70 г

семена чиа – 2 ст.л

спелый банан – 1 шт

сироп/мед/ тростниковый сахар – 2-3 ст.л

растительное молоко – 400 мл

вода – 100 мл

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Ингредиенты для топпинга:

банан

масло – 2 ст.л

тростниковый сахар – 2 ст.л

ягоды

орехи

Способ приготовления:

1. Смешать в кастрюльке овсянку, чиа, сахар, пюре банана.

2. Залить водой и растительным молоком.

3. Варить до готовности.

4. Обжарить еще один банан, разрезанный пополам, на сковороде с маслом. В процессе посыпать сахаром.

5. Подать овсянку с обжаренным бананом, ягодами и орехами.

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