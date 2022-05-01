С чем готовить овсянку, чтобы не испортить ее: необычная идея
То, что овсянка есть очень полезным и питательным продуктом, является общеизвестным фактом. Но большое значение имеет и то, с чем совмещать такой суперфуд. Если добавить йогурт с большим количеством красителей и консервантов, много сахара и шоколада – полезным блюдо уже не назовешь. Поэтому нужно выбирать правильные компоненты.
Идеей приготовления полезной овсянки поделилась Инна Левенец (inna_levenets) на странице в Instagram.
Ингредиенты:
овсянки – 70 г
семена чиа – 2 ст.л
спелый банан – 1 шт
сироп/мед/ тростниковый сахар – 2-3 ст.л
растительное молоко – 400 мл
вода – 100 мл
Ингредиенты для топпинга:
банан
масло – 2 ст.л
тростниковый сахар – 2 ст.л
ягоды
орехи
Способ приготовления:
1. Смешать в кастрюльке овсянку, чиа, сахар, пюре банана.
2. Залить водой и растительным молоком.
3. Варить до готовности.
4. Обжарить еще один банан, разрезанный пополам, на сковороде с маслом. В процессе посыпать сахаром.
5. Подать овсянку с обжаренным бананом, ягодами и орехами.
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