С чем и кому не рекомендуется есть бобовые: эксперт рассказала обо всех нюансах

Потребление бобовых стоит ограничить людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также бобовые не стоит совмещать с мясом и рыбой.

Об этом в недавнем посте на своей странице Instagram сообщила диетолог Ульяна Приймак.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы эксперта, расскажет о полезных свойствах бобовых, а также, как правильно их приготовить и с чем лучше всего кушать.

Видео дня

Для начала стоит отметить, что к бобовым относят горох, фасоль, чечевицу, маш, нут и сою. Именно они являются источником качественного растительного белка – его в бобовых примерно 40%. Поэтому, сочетая их вместе с мясом и рыбой, в которых содержание белка не менее, вы рискуете получить газообразование. Ведь большое количество белка плохо переваривается в желудке и происходят процессы гниения в кишечнике.

В таком случае Ульяна Приймак советует 2 раза в неделю заменить один прием мяса или рыбы на бобовые (соя, фасоль, чечевица, горох). Лучше всего сочетать их с овощами и кусочком цельнозернового хлеба.

Что касается правил приготовления, то перед приготовлением все сушеные бобовые надо замочить в воде на 18 часов. В воду желательно добавить сок лимона и поставить в теплое место. При таком способе приготовления бобовые меньше вызовут вздутие кишечника.

Основные полезные свойства бобовых:

Лидеры по содержанию клетчатки.

Содержат мало жиров.

Являются источником фолиевой кислоты и железа.

Имеют низкий уровень гликемического индекса. Поэтому разрешены к употреблению людям, которые болеют сахарным диабетом второго типа.

Тем не менее диетолог советует ограничить потребление бобовых тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом и печенью. В случае проблем с пищеварением бобовые следует есть в небольшом количестве.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: