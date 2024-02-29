В самом деле, пицца может быть вкусной даже без колбасы. Также не обязательно добавлять много разнообразных соусов и оливки. Чтобы блюдо получилось легким и питательным – используйте зелень и красную рыбу.

Идея приготовления легкой пиццы с лососем и рукколой опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking в Instagram. Вместо разнообразных соусов корж нужно смазать крем-сыром.

Ингредиенты для теста:

180 мл воды

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20 г прессованных дрожжей или (7 г сухих)

0,5 ч.л. сахара

2 ст.л. оливкового масла

300 г муки

1 ч.л. соли

Ингредиенты для начинки:

200 г слабосоленого лосося

100 г крем-сыра

20 г руколы

100 г моцареллы

Способ приготовления:

1. К теплой воде добавить дрожжи, сахар и 2 ст.л муки. Перемешаем, накрываем и ставим в теплое место на 10 минут.

2. К опаре добавить масло и перемешать соль.

3. Просеять муку и замешать мягкое тесто, которое не прилипнет к рукам.

4. Накрыть и снова поставить в теплое место на 10 минут.

5. Затем тесто разделить на две части и раскатать часть сразу на пергаменте.

6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут до золотистого цвета.

7. Достать, охладить минут 3-4.

8. Хорошо смазать сливочным сыром, затем выложить моцареллу, рыбу и рукколу.

9. По желанию можно еще посыпать прованскими травами.

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