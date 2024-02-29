С чем, кроме колбасы, приготовить вкусную пиццу: очень пышное тесто и легкая начинка
В самом деле, пицца может быть вкусной даже без колбасы. Также не обязательно добавлять много разнообразных соусов и оливки. Чтобы блюдо получилось легким и питательным – используйте зелень и красную рыбу.
Идея приготовления легкой пиццы с лососем и рукколой опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking в Instagram. Вместо разнообразных соусов корж нужно смазать крем-сыром.
Ингредиенты для теста:
- 180 мл воды
- 20 г прессованных дрожжей или (7 г сухих)
- 0,5 ч.л. сахара
- 2 ст.л. оливкового масла
- 300 г муки
- 1 ч.л. соли
Ингредиенты для начинки:
- 200 г слабосоленого лосося
- 100 г крем-сыра
- 20 г руколы
- 100 г моцареллы
Способ приготовления:
1. К теплой воде добавить дрожжи, сахар и 2 ст.л муки. Перемешаем, накрываем и ставим в теплое место на 10 минут.
2. К опаре добавить масло и перемешать соль.
3. Просеять муку и замешать мягкое тесто, которое не прилипнет к рукам.
4. Накрыть и снова поставить в теплое место на 10 минут.
5. Затем тесто разделить на две части и раскатать часть сразу на пергаменте.
6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут до золотистого цвета.
7. Достать, охладить минут 3-4.
8. Хорошо смазать сливочным сыром, затем выложить моцареллу, рыбу и рукколу.
9. По желанию можно еще посыпать прованскими травами.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: