Главным ингредиентом традиционного салата "Цезарь" является курица. Мясо нарезают на средние кусочки и выкладывают вместе с остальными компонентами. Но такой продукт достаточно сухой. Поэтому если вы хотите сделать блюдо более сочным – добавьте креветки.

Идея приготовления салата "Цезарь" с креветками опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Очень вкусно, если морепродукты обжарены с ароматным чесноком.

Ингредиенты:

креветки

микс салата

яйца вареные

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помидоры

сухарики

сыр

соус цезарь

Способ приготовления:

1. Поджариваем чеснок, добавляем креветки.

2. Посыпаем любимыми специями и жарим 5 минут.

3. На тарелку выкладываем салат, поливаем соусом.

4. Далее выкладываем яйца, помидоры и сухарики, поливаем соусом.

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