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С чем, кроме курицы, приготовить "Цезарь": делимся технологией
Главным ингредиентом традиционного салата "Цезарь" является курица. Мясо нарезают на средние кусочки и выкладывают вместе с остальными компонентами. Но такой продукт достаточно сухой. Поэтому если вы хотите сделать блюдо более сочным – добавьте креветки.
Идея приготовления салата "Цезарь" с креветками опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Очень вкусно, если морепродукты обжарены с ароматным чесноком.
Ингредиенты:
- креветки
- микс салата
- яйца вареные
- помидоры
- сухарики
- сыр
- соус цезарь
Способ приготовления:
1. Поджариваем чеснок, добавляем креветки.
2. Посыпаем любимыми специями и жарим 5 минут.
3. На тарелку выкладываем салат, поливаем соусом.
4. Далее выкладываем яйца, помидоры и сухарики, поливаем соусом.
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