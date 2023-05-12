С чем, кроме курицы, приготовить "Цезарь": делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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С чем, кроме курицы, приготовить 'Цезарь': делимся технологией

Главным ингредиентом традиционного салата "Цезарь" является курица. Мясо нарезают на средние кусочки и выкладывают вместе с остальными компонентами. Но такой продукт достаточно сухой. Поэтому если вы хотите сделать блюдо более сочным – добавьте креветки.

Идея приготовления салата "Цезарь" с креветками опубликована на странице фудблогера с ником vistovska_cooking в Instagram. Очень вкусно, если морепродукты обжарены с ароматным чесноком.

С чем, кроме курицы, приготовить ''Цезарь'': делимся технологией

Ингредиенты:

  • креветки
  • микс салата
  • яйца вареные
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  • помидоры
  • сухарики
  • сыр
  • соус цезарь

Способ приготовления:

С чем, кроме курицы, приготовить ''Цезарь'': делимся технологией

1. Поджариваем чеснок, добавляем креветки.

С чем, кроме курицы, приготовить ''Цезарь'': делимся технологией

2. Посыпаем любимыми специями и жарим 5 минут.

С чем, кроме курицы, приготовить ''Цезарь'': делимся технологией

3. На тарелку выкладываем салат, поливаем соусом.

С чем, кроме курицы, приготовить ''Цезарь'': делимся технологией

4. Далее выкладываем яйца, помидоры и сухарики, поливаем соусом.

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