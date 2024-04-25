С чем, кроме мяса, потушить капусту: вариант очень сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем, кроме мяса, потушить капусту: вариант очень сытного обеда

Тушеная капуста с мясом – это полноценный прием пищи. Она достаточно сытная. Можно подать со свежим огурцом или овощным салатом. Также, прекрасно дополнит вкус блюда картофель, который нужно положить во время тушения.

Идея приготовления сочной тушеной капусты на обед опубликована на странице фудблогера Анны Коваль (anna.koval) в Instagram. Капусту можно выбрать любого сорта.

С чем, кроме мяса, потушить капусту: вариант очень сытного обеда

Ингредиенты:

  • мясо – 500 г
  • морковь – 2 средних или 1 большая
  • лук – 2-3 шт.
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  • картофель – 2-3 шт.
  • капуста – 1-1,2 кг.
  • томатная паста – 1 ст.л.

Способ приготовления:

С чем, кроме мяса, потушить капусту: вариант очень сытного обеда

1. Обжарить мясо.

2. Когда оно немного протушится – добавить порезанную морковь, лук и картофель.

С чем, кроме мяса, потушить капусту: вариант очень сытного обеда

3. Жарить до полуготовности.

4. Добавить нашатованную капусту.

 

5. Тушить 40 минут.

С чем, кроме мяса, потушить капусту: вариант очень сытного обеда

6. В процессе можно добавлять воду, чтобы блюдо тушилось.

С чем, кроме мяса, потушить капусту: вариант очень сытного обеда

7. В конце добавить 1 ст.л. томатной пасты разбавленной с водой.

С чем, кроме мяса, потушить капусту: вариант очень сытного обеда

8. Соль, перец по вкусу.

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