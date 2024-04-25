Тушеная капуста с мясом – это полноценный прием пищи. Она достаточно сытная. Можно подать со свежим огурцом или овощным салатом. Также, прекрасно дополнит вкус блюда картофель, который нужно положить во время тушения.

Идея приготовления сочной тушеной капусты на обед опубликована на странице фудблогера Анны Коваль (anna.koval) в Instagram. Капусту можно выбрать любого сорта.

Ингредиенты:

мясо – 500 г

морковь – 2 средних или 1 большая

лук – 2-3 шт.

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картофель – 2-3 шт.

капуста – 1-1,2 кг.

томатная паста – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Обжарить мясо.

2. Когда оно немного протушится – добавить порезанную морковь, лук и картофель.

3. Жарить до полуготовности.

4. Добавить нашатованную капусту.

5. Тушить 40 минут.

6. В процессе можно добавлять воду, чтобы блюдо тушилось.

7. В конце добавить 1 ст.л. томатной пасты разбавленной с водой.

8. Соль, перец по вкусу.

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