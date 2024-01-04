С чем, кроме мяса, приготовить голубцы: очень сытно и бюджетно
Такие голубцы можно есть в пост и они значительно бюджетнее мясных. Все потому, что для начинки используется картофель. А становятся изделия сочными благодаря тому, что кроме отварного картофеля внутрь нужно положить еще и сырой.
Идея приготовления вкусных голубцов с картофельной начинкой опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinafisenkova в Instagram. Во время тушения не разваливаются.
Ингредиенты:
- 1 большая головка капусты
- 3-4 измельченные и пожаренные луковицы
- пюре из трех картофелин
- 10 -11 сырых картофелин (в зависимости от размера измельчить в блендере или натереть как на деруны)
- соль перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Попарить листья капусты.
2. Для начинки в картофельное пюре добавить пожаренный лук.
3. Туда же добавить сырой картофель.
4. Засыпать специи.
5. Все хорошо перемешать.
6. Завернуть начинку в листья капусты.
7. Залить водой.
8. Варить 50-60 минут и наблюдать, чтобы не подгорели.
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