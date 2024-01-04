Такие голубцы можно есть в пост и они значительно бюджетнее мясных. Все потому, что для начинки используется картофель. А становятся изделия сочными благодаря тому, что кроме отварного картофеля внутрь нужно положить еще и сырой.

Идея приготовления вкусных голубцов с картофельной начинкой опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinafisenkova в Instagram. Во время тушения не разваливаются.

Ингредиенты:

1 большая головка капусты

3-4 измельченные и пожаренные луковицы

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пюре из трех картофелин

10 -11 сырых картофелин (в зависимости от размера измельчить в блендере или натереть как на деруны)

соль перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Попарить листья капусты.

2. Для начинки в картофельное пюре добавить пожаренный лук.

3. Туда же добавить сырой картофель.

4. Засыпать специи.

5. Все хорошо перемешать.

6. Завернуть начинку в листья капусты.

7. Залить водой.

8. Варить 50-60 минут и наблюдать, чтобы не подгорели.

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