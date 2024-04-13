Этот зеленый борщ по-настоящему украинский. Все потому, что готовится он из крапивы. Такая зелень точно есть в каждом сельском дворе или огороде. И именно сейчас, пока она молодая и свежая, ее следует использовать для приготовления очень ароматного блюда – вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления борща из крапивы опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Варится крапива очень быстро.

Ингредиенты:

мясо – 500 г

молодая крапива – 200 г

картофель 4-5 шт.

морковь – 1 шт.

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зеленый лук – 1 пучок

масло – 1-2 ст.л.

лук и корешки сушеные для бульона

соль, перец, сухой чеснок, лавровый лист

свежая зелень, вареные яйца и сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Мясо с луком и корешками, варить до готовности бульона часа полтора.

2. Отдельно 200 г молодой крапивы залить укропом на 1-3 минуты. Бульон готов,

3. Процедить мясо, отложить.

4. Бульон вернуть на огонь, добавить к нему порезанный кубиком картофель (3-4 картофелины). Пучок зеленого лука измельчить, одну морковь натереть на крупной терке.

5. Жарить несколько минут морковь, добавить зеленый лук и 1 чайную ложку сухого чеснока. Перемешать, еще 5 минут жарить. Отдельно отварить 4 яйца.

6. Мясо разделить и вернуть в бульон.

7. Молодую крапиву промыть и очистить – оставить только листики.

8. Ботву удалить, измельчить. Когда картофель с мясом закипел и все проварилось 5 минут – добавить зажарку.

9. Посолить, добавить лавровые листья.

10. Через 15 минут положить крапиву. Ее проварить 2-3 минуты.

11. Добавить сок лимона, порезанные кубиком яйца. Можно подавать яйца сразу в тарелку. Также со свежей зеленью и сметаной.

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