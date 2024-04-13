С чем, кроме щавеля, можно приготовить вкусный зеленый борщ: по-настоящему украинское блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем, кроме щавеля, можно приготовить вкусный зеленый борщ: по-настоящему украинское блюдо

Этот зеленый борщ по-настоящему украинский. Все потому, что готовится он из крапивы. Такая зелень точно есть в каждом сельском дворе или огороде. И именно сейчас, пока она молодая и свежая, ее следует использовать для приготовления очень ароматного блюда – вкус вас приятно удивит.

Идея приготовления борща из крапивы опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Варится крапива очень быстро.

С чем, кроме щавеля, можно приготовить вкусный зеленый борщ: по-настоящему украинское блюдо

Ингредиенты:

  • мясо – 500 г
  • молодая крапива – 200 г
  • картофель 4-5 шт.
  • морковь – 1 шт.
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  • зеленый лук – 1 пучок
  • масло – 1-2 ст.л.
  • лук и корешки сушеные для бульона
  • соль, перец, сухой чеснок, лавровый лист
  • свежая зелень, вареные яйца и сметана для подачи

Способ приготовления:

С чем, кроме щавеля, можно приготовить вкусный зеленый борщ: по-настоящему украинское блюдо

1. Мясо с луком и корешками, варить до готовности бульона часа полтора.

2. Отдельно 200 г молодой крапивы залить укропом на 1-3 минуты. Бульон готов,

3. Процедить мясо, отложить.

С чем, кроме щавеля, можно приготовить вкусный зеленый борщ: по-настоящему украинское блюдо

4. Бульон вернуть на огонь, добавить к нему порезанный кубиком картофель (3-4 картофелины). Пучок зеленого лука измельчить, одну морковь натереть на крупной терке.

5. Жарить несколько минут морковь, добавить зеленый лук и 1 чайную ложку сухого чеснока. Перемешать, еще 5 минут жарить. Отдельно отварить 4 яйца.

С чем, кроме щавеля, можно приготовить вкусный зеленый борщ: по-настоящему украинское блюдо

6. Мясо разделить и вернуть в бульон.

7. Молодую крапиву промыть и очистить – оставить только листики.

С чем, кроме щавеля, можно приготовить вкусный зеленый борщ: по-настоящему украинское блюдо

8. Ботву удалить, измельчить. Когда картофель с мясом закипел и все проварилось 5 минут  – добавить зажарку.

9. Посолить, добавить лавровые листья.

С чем, кроме щавеля, можно приготовить вкусный зеленый борщ: по-настоящему украинское блюдо

10. Через 15 минут положить крапиву. Ее проварить 2-3 минуты.

11. Добавить сок лимона, порезанные кубиком яйца. Можно подавать яйца сразу в тарелку. Также со свежей зеленью и сметаной.

С чем, кроме щавеля, можно приготовить вкусный зеленый борщ: по-настоящему украинское блюдо

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