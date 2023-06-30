Яйца добавляют в совершенно разнообразные блюда от теста к салатам. Но следует помнить, что далеко не со всеми продуктами их можно совмещать. Некоторая пища с яйцами может оказать достаточно негативное влияние на ваш организм.

Редакция FoodOboz расскажет, с чем не следует совмещать яйца. Такие блюда, на первый взгляд, могут показаться даже достаточно полезными.

Картофель

Сочетание яиц с картофелем традиционное для многих популярных салатов. Но на самом деле такие компоненты между собой не очень удачно сосуществуют. В яйцах есть такие полезные компоненты как кальций и железо. А картофель содержит минералы, препятствующие усвоению этих веществ. Это, в свою очередь, может вызвать нарушение функционирования желудочно-кишечного тракта.

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Рыба

В ситуации с рыбой все действует наоборот. Яйца нейтрализуют питательные вещества, которые есть в рыбе. Это жирные кислоты. которые в морепродуктах наиболее ценные.

Рис

Если вы будете есть рис без яиц – от продукта будет больше пользы. А для людей, которые имеют чувствительную пищеварительную систему – сочетание таких компонентов будет даже вредным.

Майонез, сливки, сливочное масло

Все эти продукты достаточно жирные. А если добавлять к ним еще и яйца – это будет способствовать замедлению пищеварения. Такое сочетание приемлемо для употребления в том случае, если добавить много зелени и овощей.

Сыр

Сыр и яйца – животные белки. А их перенасыщение может способствовать возникновению тяжести в желудке.

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