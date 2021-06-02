С чем нельзя употреблять молоко: 5 продуктов

Если вы не представляете свой рацион без молочной продукции, а особенно – без молока, тогда следует знать, что есть продукты с которыми оно просто несовместимо. В некоторых случаях – такие эксперименты даже очень опасны, поэтому нужно обязательно их знать, чтобы не навредить своему организму.
Редакция FoodOboz расскажет вам, с чем лучше ни в коем случае не употреблять молоко.
1. Кофе с молоком
Это удивительно, но факт, если в кофе добавить молоко – белок нейтрализует действие кофеина и, он начнет работать обратно – вы не взбодритесь, а захотите спать.
2. Молоко и морепродукты
Даже не сомневайтесь, что это "прекрасное" сочетание подарит вам дискомфорт в ЖКТ. Проблема в том, что при столкновении двух белков организм перенасыщается протеином и может попросту не справиться с подобной нагрузкой.
3. Молоко и фрукты
Если съесть после обеда какой-то молочный десерт с фруктами, это будет сильным ударом по поджелудочной железе и в результате вы получите изжогу.
4. Молоко и овощи
Огурцы, помидоры, грибы, кабачки – овощи которые очень хорошо сочетаются с мясными продуктами, но не дружат с молоком.
5. Молоко и яйца
Диетологи не рекомендуют готовить яйца с молоком, так как это просто "белковый удар", если еще туда и сыр добавить. Лучше приготовить омлет без молока или вовсе сварись яйца.
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