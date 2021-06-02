С чем нельзя употреблять молоко: 5 продуктов

Если вы не представляете свой рацион без молочной продукции, а особенно – без молока, тогда следует знать, что есть продукты с которыми оно просто несовместимо. В некоторых случаях – такие эксперименты даже очень опасны, поэтому нужно обязательно их знать, чтобы не навредить своему организму.

Редакция FoodOboz расскажет вам, с чем лучше ни в коем случае не употреблять молоко.

1. Кофе с молоком

Кофе лучше пить без молока. Источник: pixabay.com

Это удивительно, но факт, если в кофе добавить молоко – белок нейтрализует действие кофеина и, он начнет работать обратно – вы не взбодритесь, а захотите спать.

2. Молоко и морепродукты

Молоко с морепродуктами лучше категорически не употреблять. Источник: pixabay.com

Даже не сомневайтесь, что это "прекрасное" сочетание подарит вам дискомфорт в ЖКТ. Проблема в том, что при столкновении двух белков организм перенасыщается протеином и может попросту не справиться с подобной нагрузкой.

3. Молоко и фрукты

Фрукты с молоком также не употреблять. Источник: pixabay.com

Если съесть после обеда какой-то молочный десерт с фруктами, это будет сильным ударом по поджелудочной железе и в результате вы получите изжогу.

4. Молоко и овощи

Огурцы, помидоры, грибы, кабачки – овощи которые очень хорошо сочетаются с мясными продуктами, но не дружат с молоком.

5. Молоко и яйца

Омлет лучше делать без молока. Источник: pixabay.com

Диетологи не рекомендуют готовить яйца с молоком, так как это просто "белковый удар", если еще туда и сыр добавить. Лучше приготовить омлет без молока или вовсе сварись яйца.

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