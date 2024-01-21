Видео дня
С чем потушить капусту, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте только один ингредиент
Тушеная капуста часто получается очень сухой и пресной. Все потому, что кроме мяса в блюдо нужно добавить еще один простой ингредиент – кусочек сала. Вкус капусты будет очень удачным.
Идея приготовления вкусной тушеной капусты с салом опубликована на странице фудблогера Тамары Лозинской (tomka_recepti) в Instagram. Мясо можно выбрать любое.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 1/2
- мясо
- лук
- морковь
- соль, перец, копченая паприка
- кусочек сала
Способ приготовления:
1. На растительном масле пожарить мясо нарезанное соломкой (можно брать любое).
2. Сразу посыпать специями.
3. Добавить лук и морковь.
4. Обжарить.
5. Добавляю мелко нашаткованную капусту, иногда перемешивая, готовить под крышкой до готовности.
6. Почти в конце добавить кусочек масла, чтобы была сочная капуста.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: