Тушеная капуста часто получается очень сухой и пресной. Все потому, что кроме мяса в блюдо нужно добавить еще один простой ингредиент – кусочек сала. Вкус капусты будет очень удачным.

Идея приготовления вкусной тушеной капусты с салом опубликована на странице фудблогера Тамары Лозинской (tomka_recepti) в Instagram. Мясо можно выбрать любое.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1/2

мясо

лук

морковь

соль, перец, копченая паприка

кусочек сала

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Способ приготовления:

1. На растительном масле пожарить мясо нарезанное соломкой (можно брать любое).

2. Сразу посыпать специями.

3. Добавить лук и морковь.

4. Обжарить.

5. Добавляю мелко нашаткованную капусту, иногда перемешивая, готовить под крышкой до готовности.

6. Почти в конце добавить кусочек масла, чтобы была сочная капуста.

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