С чем потушить капусту, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте только один ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем потушить капусту, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте только один ингредиент

Тушеная капуста часто получается очень сухой и пресной. Все потому, что кроме мяса в блюдо нужно добавить еще один простой ингредиент – кусочек сала. Вкус капусты будет очень удачным.

Идея приготовления вкусной тушеной капусты с салом опубликована на странице фудблогера Тамары Лозинской (tomka_recepti) в Instagram. Мясо можно выбрать любое.

С чем потушить капусту, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте только один ингредиент

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная – 1/2
  • мясо
  • лук
  • морковь
  • соль, перец, копченая паприка
  • кусочек сала
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Способ приготовления:

С чем потушить капусту, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте только один ингредиент

1. На растительном масле пожарить мясо нарезанное соломкой (можно брать любое).

С чем потушить капусту, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте только один ингредиент

2. Сразу посыпать специями.

3. Добавить лук и морковь.

С чем потушить капусту, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте только один ингредиент

4. Обжарить.

5. Добавляю мелко нашаткованную капусту, иногда перемешивая, готовить под крышкой до готовности.

С чем потушить капусту, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте только один ингредиент

6. Почти в конце добавить кусочек масла, чтобы была сочная капуста.

С чем потушить капусту, чтобы она была мягкой и сочной: добавьте только один ингредиент

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