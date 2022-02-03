С чем приготовить котлеты, чтобы они были диетическими и полезными: идеальный рецепт

Куриное мясо считается диетическим и менее жирным. И если вы хотите приготовить не очень калорийные котлеты, то куриный фарш – это идеальное основание для блюда. А если добавить совсем чуть-чуть овощей и запечь котлеты в духовке – такому блюду просто цены не будет.

Рецепт полезных котлет с овощами в духовке опубликован в кулинарном блоге pp.brokkoli в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 800 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

кабачок – 1 шт

рис – 100 г

яйца – 1 шт

соль, сухой чеснок, сладкая паприка

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Способ приготовления:

1. Измельчить лук, морковь натереть на терке. Обжарить сперва лук до золотистости, после чего добавить морковь и тушить до мягкости.

2. Рис отварить до полуготовности.

3. Цукини натереть на большой терке. Посолить. Отцедить, чтобы ушла излишняя влага.

4. Соединить все необходимые ингредиенты котлета и добавить специи.

5. Сформировать котлеты. Выложить на противень и запекать в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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