С чем приготовить котлеты, чтобы они были диетическими и полезными: идеальный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
С чем приготовить котлеты, чтобы они были диетическими и полезными: идеальный рецепт

Куриное мясо считается диетическим и менее жирным. И если вы хотите приготовить не очень калорийные котлеты, то куриный фарш – это идеальное основание для блюда. А если добавить совсем чуть-чуть овощей и запечь котлеты в духовке – такому блюду просто цены не будет.

Рецепт полезных котлет с овощами в духовке опубликован в кулинарном блоге pp.brokkoli в Instagram.

Котлеты с овощами в духовке

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 800 г

  • лук – 1 шт

  • морковь – 1 шт

  • кабачок – 1 шт

  • рис – 100 г

  • яйца – 1 шт

  • соль, сухой чеснок, сладкая паприка

Видео дня

Способ приготовления:

1. Измельчить лук, морковь натереть на терке. Обжарить сперва лук до золотистости, после чего добавить морковь и тушить до мягкости.

Приготовление фарша

2. Рис отварить до полуготовности.

3. Цукини натереть на большой терке. Посолить. Отцедить, чтобы ушла излишняя влага.

Овощи для котлет

4. Соединить все необходимые ингредиенты котлета и добавить специи.

5. Сформировать котлеты. Выложить на противень и запекать в духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что добавить в фарш, чтобы котлеты держали форму.

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты