С чем приготовить куриные котлеты, чтобы блюдо было ресторанным: изысканная идея

Именно из куриного мяса получаются нежирные и вкусные котлеты. Это обыденное блюдо, которое готовят на обед или ужин с гарниром. И для того, чтобы добавить ему изысканный вкус, сделать по-настоящему ресторанным и, при этом, диетическим, нужно добавить несколько секретных ингредиентов.

Куриные котлеты с кисломолочным сыром в панировке. Идея от love_yummy15. Идея опубликована на странице в Instagram. В этом рецепте к котлетам добавляется кисломолочный сыр, а панировка готовится из обычных кукурузных хлопьев.

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Ингредиенты:

куриное филе

кисломолочный сыр

укроп

соль

специи

мука

яйцо

кукурузные хлопья без сахара

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать на 2 пласта, посолить, посыпать специями, накрыть пакетиком и отбить.

2. На край выложить чайную ложку сырую, рубленую зелень и свернуть в рулетик.

3. Так поступить со всеми заготовками. Из 2 филе приготовить 4 котлета.

Панировка:

1. В одну миску насыпать муку.

2. С бить яйцо вилкой.

3. В кукурузные хлопья без сахара добавить немного соли и специй.

4. Куриную заготовку обвалять сначала в муке, затем в яйце и в хлопьях.

5. Выложить на противень застеленный бумагой.

6. Выпекать в разогретой духовке за 180 градусов минут 45-50.

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