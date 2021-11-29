С чем приготовить куриные котлеты, чтобы блюдо было ресторанным: изысканная идея
Именно из куриного мяса получаются нежирные и вкусные котлеты. Это обыденное блюдо, которое готовят на обед или ужин с гарниром. И для того, чтобы добавить ему изысканный вкус, сделать по-настоящему ресторанным и, при этом, диетическим, нужно добавить несколько секретных ингредиентов.
Куриные котлеты с кисломолочным сыром в панировке. Идея от love_yummy15. Идея опубликована на странице в Instagram. В этом рецепте к котлетам добавляется кисломолочный сыр, а панировка готовится из обычных кукурузных хлопьев.
Ингредиенты:
куриное филе
кисломолочный сыр
укроп
соль
специи
мука
яйцо
кукурузные хлопья без сахара
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать на 2 пласта, посолить, посыпать специями, накрыть пакетиком и отбить.
2. На край выложить чайную ложку сырую, рубленую зелень и свернуть в рулетик.
3. Так поступить со всеми заготовками. Из 2 филе приготовить 4 котлета.
Панировка:
1. В одну миску насыпать муку.
2. С бить яйцо вилкой.
3. В кукурузные хлопья без сахара добавить немного соли и специй.
4. Куриную заготовку обвалять сначала в муке, затем в яйце и в хлопьях.
5. Выложить на противень застеленный бумагой.
6. Выпекать в разогретой духовке за 180 градусов минут 45-50.
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