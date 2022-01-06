С чем приготовить кутью, чтобы она была 'богатой': идея от Владимира Ярославского

Такую кутью по традиции готовят на Щедрый вечер, перед старым Новым годом. В блюде много меда и орехов, разнообразных вкусностей, оно очень сытное и ароматное. И именно своим богатым составом эта кутья отличается от той, которую подают на Сочельник перед Рождеством и Крещением. Ее еще называют "бедная", то есть постная.

Авторским рецептом богатой кутьи поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

пшеница – 175 г

мак – 50 г

очищенные грецкие орехи – 150 г

сушеная голубика – 75 г

сушеная клюква – 75 г

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мед – 100 г (или по своему вкусу)

компот – 100-120 г

Способ приготовления:

1. Пшеницу хорошо промыть водой, отварить на медленном огне, в большом количестве подсоленной воды, примерно 45 минут. Зерна должны быть мягкими, но с небольшой твердостью внутри.

2. Готовую пшеницу отбросить на сито.

3. Хорошо промыть мак, готовить около 30 минут.

4. Охладить, перетереть в ступке в пасту. Лучше это делать в макитре, но если ее нет, можно воспользоваться блендером.

5. Голубику и клюкву залить кипятком и отбросить на сито.

6. Орехи для лучшего вкуса поджарить до румяности в духовке.

7. В большой миске смешать отварную пшеницу, орешки, пасту из мака, голубику и клюкву, добавить мед и компот, чтобы смесь была сочная и ароматная.

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