С чем приготовить кутью, чтобы она была "богатой": идея от Владимира Ярославского
Такую кутью по традиции готовят на Щедрый вечер, перед старым Новым годом. В блюде много меда и орехов, разнообразных вкусностей, оно очень сытное и ароматное. И именно своим богатым составом эта кутья отличается от той, которую подают на Сочельник перед Рождеством и Крещением. Ее еще называют "бедная", то есть постная.
Авторским рецептом богатой кутьи поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
пшеница – 175 г
мак – 50 г
очищенные грецкие орехи – 150 г
сушеная голубика – 75 г
сушеная клюква – 75 г
мед – 100 г (или по своему вкусу)
компот – 100-120 г
Способ приготовления:
1. Пшеницу хорошо промыть водой, отварить на медленном огне, в большом количестве подсоленной воды, примерно 45 минут. Зерна должны быть мягкими, но с небольшой твердостью внутри.
2. Готовую пшеницу отбросить на сито.
3. Хорошо промыть мак, готовить около 30 минут.
4. Охладить, перетереть в ступке в пасту. Лучше это делать в макитре, но если ее нет, можно воспользоваться блендером.
5. Голубику и клюкву залить кипятком и отбросить на сито.
6. Орехи для лучшего вкуса поджарить до румяности в духовке.
7. В большой миске смешать отварную пшеницу, орешки, пасту из мака, голубику и клюкву, добавить мед и компот, чтобы смесь была сочная и ароматная.
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