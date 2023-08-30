С чем приготовить нежное и сочное куриное филе: идеальное блюдо для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем приготовить нежное и сочное куриное филе: идеальное блюдо для сытного обеда

Куриное филе – это идеальное мясо для вкусного и сбалансированного обеда. Продукт будет нежным и сочным, если дополнить его правильными компонентами. Удачной идеей будет сделать шубу из лука, ананасов и сыра.

Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера с ником yout_kitchen в Instagram. Готовится блюдо в духовке, поэтому получается не жирным.

С чем приготовить нежное и сочное куриное филе: идеальное блюдо для сытного обеда

Ингредиенты:

  • 800 г куриного филе
  • 2 луковицы
  • 400 г консервированных ананасов
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  • 200 г майонеза
  • 2 ст.л. французской горчицы
  • масло
  • 250 г твердого сыра
  • соль, перец, паприка, итальянские травы

Способ приготовления:

С чем приготовить нежное и сочное куриное филе: идеальное блюдо для сытного обеда

1. Нарезаем филе кубиками, добавляем специи и выкладываем жариться на разогретую сковороду.

2. Параллельно нарезаем лук, жарим.

С чем приготовить нежное и сочное куриное филе: идеальное блюдо для сытного обеда

3. Готовим соус: смешиваем майонез и горчицу.

С чем приготовить нежное и сочное куриное филе: идеальное блюдо для сытного обеда

4. На противень выкладываем жареное филе, сверху жареный лук.

С чем приготовить нежное и сочное куриное филе: идеальное блюдо для сытного обеда

5. Смазываем все слоем соуса, затем выкладываем ананасы и посыпаем натертым сыром.

С чем приготовить нежное и сочное куриное филе: идеальное блюдо для сытного обеда

6. Ставим запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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