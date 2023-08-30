С чем приготовить нежное и сочное куриное филе: идеальное блюдо для сытного обеда
Куриное филе – это идеальное мясо для вкусного и сбалансированного обеда. Продукт будет нежным и сочным, если дополнить его правильными компонентами. Удачной идеей будет сделать шубу из лука, ананасов и сыра.
Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера с ником yout_kitchen в Instagram. Готовится блюдо в духовке, поэтому получается не жирным.
Ингредиенты:
- 800 г куриного филе
- 2 луковицы
- 400 г консервированных ананасов
- 200 г майонеза
- 2 ст.л. французской горчицы
- масло
- 250 г твердого сыра
- соль, перец, паприка, итальянские травы
Способ приготовления:
1. Нарезаем филе кубиками, добавляем специи и выкладываем жариться на разогретую сковороду.
2. Параллельно нарезаем лук, жарим.
3. Готовим соус: смешиваем майонез и горчицу.
4. На противень выкладываем жареное филе, сверху жареный лук.
5. Смазываем все слоем соуса, затем выкладываем ананасы и посыпаем натертым сыром.
6. Ставим запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
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