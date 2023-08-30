Куриное филе – это идеальное мясо для вкусного и сбалансированного обеда. Продукт будет нежным и сочным, если дополнить его правильными компонентами. Удачной идеей будет сделать шубу из лука, ананасов и сыра.

Идея приготовления сочного куриного филе на обед опубликована на странице фудблогера с ником yout_kitchen в Instagram. Готовится блюдо в духовке, поэтому получается не жирным.

Ингредиенты:

800 г куриного филе

2 луковицы

400 г консервированных ананасов

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200 г майонеза

2 ст.л. французской горчицы

масло

250 г твердого сыра

соль, перец, паприка, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Нарезаем филе кубиками, добавляем специи и выкладываем жариться на разогретую сковороду.

2. Параллельно нарезаем лук, жарим.

3. Готовим соус: смешиваем майонез и горчицу.

4. На противень выкладываем жареное филе, сверху жареный лук.

5. Смазываем все слоем соуса, затем выкладываем ананасы и посыпаем натертым сыром.

6. Ставим запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

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