С чем приготовить сочные отбивные: запекаются в духовке
Традиционные отбивные из курицы, иногда, могут получаться суховатыми. Все потому, что мясо диетическое и имеет мало жира. В этом случае можно добавить один простой ингредиент.
Идея приготовления сочных отбивных с ананасом опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. После жарки отбивные нужно поставить еще в духовку на время.
Ингредиенты на 12 шт.
- куриная грудка – 700 г
- консервированные ананасы – 8 колец или можно кусочками
- сыр – 150 г
- яйца – 3 шт. + майонез 1 ст.л. или сметана
- мука – 100 г (для мяса)
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 100 г
- горчица в зернах – 2-3 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриную грудку промыть, нарезать и немного отбить с обеих сторон.
2. Смешать майонез или сметану с яйцами и каждый кусочек мяса погрузить с обеих сторон в муку, в яичную массу, затем снова в муку.
3. На раскаленную сковороду добавить масло, выложить отбивные, посолить, поперчить по вкусу и обжарить до готовности.
4. Переложить на противень застеленный пергаментом или фольгой готовые отбивные, смазать сверху соусом, выложить ананасы полукольцами или кусочками и посыпать натертым сыром.
5. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов 7-10 минут.
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