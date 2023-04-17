Традиционные отбивные из курицы, иногда, могут получаться суховатыми. Все потому, что мясо диетическое и имеет мало жира. В этом случае можно добавить один простой ингредиент.

Идея приготовления сочных отбивных с ананасом опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. После жарки отбивные нужно поставить еще в духовку на время.

Ингредиенты на 12 шт.

куриная грудка – 700 г

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консервированные ананасы – 8 колец или можно кусочками

сыр – 150 г

яйца – 3 шт. + майонез 1 ст.л. или сметана

мука – 100 г (для мяса)

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Ингредиенты для соуса:

майонез – 100 г

горчица в зернах – 2-3 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриную грудку промыть, нарезать и немного отбить с обеих сторон.

2. Смешать майонез или сметану с яйцами и каждый кусочек мяса погрузить с обеих сторон в муку, в яичную массу, затем снова в муку.

3. На раскаленную сковороду добавить масло, выложить отбивные, посолить, поперчить по вкусу и обжарить до готовности.

4. Переложить на противень застеленный пергаментом или фольгой готовые отбивные, смазать сверху соусом, выложить ананасы полукольцами или кусочками и посыпать натертым сыром.

5. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов 7-10 минут.

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