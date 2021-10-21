С чем приготовить тарталетки, если привычные начинки надоели: 7 интересных идей

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,2 т.
С чем приготовить тарталетки, если привычные начинки надоели: 7 интересных идей

Без тарталеток не обходится ни одно застолье, ведь это прекрасная закуска, которую всегда съедают в первую очередь. Но если действительно хочется удивить гостей, стоит разнообразить привычные начинки новыми яркими сочетаниями. Таких идей существует немало.

Фудблогерка marafon18_6 рассказывает, с которыми начинками тарталетки выходят вкусными. Опубликовано на странице в Instagram.

Компоненты каждой начинки нужно просто смешать

Креветки и сыр – ингредиенты для начинки

Творожная

  • сыр тертый

  • вареные яйца

  • чеснок

  • помидоры

  • зелень

  • творог (мягкий).

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С креветками

С грибами и оливками

  • тушеные шампиньоны с луком

  • сыр твердый

  • йогурт натуральный

  • оливки.

С сыром и зеленью

  • творог

  • сметана

  • укроп

  • зеленый лук

  • чеснок

Грибы и паштет – ингредиенты для начинки

С печенью трески

  • печень трески

  • яйца вареные

  • огурец

  • гранат

С мясом курицы

  • филе куриное вареное

  • чернослив

  • огурец

  • сметана

  • сыр твердый

  • грецкие орехи

С паштетом

  • паштет печеночный или мясной

  • оливковое масло

  • шампиньоны маринованные

  • гранат

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