С чем приготовить тарталетки, если привычные начинки надоели: 7 интересных идей
Без тарталеток не обходится ни одно застолье, ведь это прекрасная закуска, которую всегда съедают в первую очередь. Но если действительно хочется удивить гостей, стоит разнообразить привычные начинки новыми яркими сочетаниями. Таких идей существует немало.
Фудблогерка marafon18_6 рассказывает, с которыми начинками тарталетки выходят вкусными. Опубликовано на странице в Instagram.
Компоненты каждой начинки нужно просто смешать
Творожная
С креветками
творог
помидоры
чеснок.
С грибами и оливками
тушеные шампиньоны с луком
сыр твердый
йогурт натуральный
оливки.
С сыром и зеленью
творог
сметана
укроп
зеленый лук
чеснок
С печенью трески
печень трески
яйца вареные
огурец
гранат
С мясом курицы
филе куриное вареное
чернослив
огурец
сметана
сыр твердый
грецкие орехи
С паштетом
паштет печеночный или мясной
оливковое масло
шампиньоны маринованные
гранат
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