С чем приготовить тарталетки, если привычные начинки надоели: 7 интересных идей

Без тарталеток не обходится ни одно застолье, ведь это прекрасная закуска, которую всегда съедают в первую очередь. Но если действительно хочется удивить гостей, стоит разнообразить привычные начинки новыми яркими сочетаниями. Таких идей существует немало.

Фудблогерка marafon18_6 рассказывает, с которыми начинками тарталетки выходят вкусными. Опубликовано на странице в Instagram.

Компоненты каждой начинки нужно просто смешать

Творожная

сыр тертый

вареные яйца

чеснок

помидоры

зелень

творог (мягкий).

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С креветками

творог

креветки

помидоры

чеснок.

С грибами и оливками

тушеные шампиньоны с луком

сыр твердый

йогурт натуральный

оливки.

С сыром и зеленью

творог

сметана

укроп

зеленый лук

чеснок

С печенью трески

печень трески

яйца вареные

огурец

гранат

С мясом курицы

филе куриное вареное

чернослив

огурец

сметана

сыр твердый

грецкие орехи

С паштетом

паштет печеночный или мясной

оливковое масло

шампиньоны маринованные

гранат

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