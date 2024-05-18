С чем приготовить вкусные тарталетки для праздничного стола: вариант элементарной закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем приготовить вкусные тарталетки для праздничного стола: вариант элементарной закуски

Тарталетки – очень интересная альтернатива привычным салатам для праздничного стола. Можно сочетать даже максимально простые компоненты – получится изысканно и вкусно. Очень удачным решением будет выбрать консервированный тунец.

Идея приготовления закусочных тарталеток для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Отварить нужно будет только яйца.

С чем приготовить вкусные тарталетки для праздничного стола: вариант элементарной закуски

Ингредиенты:

  • тарталетки – 10 шт.
  • яйца – 4 шт.
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  • тунец консервированный в собственном соке – 1 небольшая баночка
  • лук – 1 небольшой
  • ложка майонеза
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

С чем приготовить вкусные тарталетки для праздничного стола: вариант элементарной закуски

1. Яйца отварить.

2. Нарезать маленьким кубиком.

С чем приготовить вкусные тарталетки для праздничного стола: вариант элементарной закуски

3. С тунца слить сок.

4. Сбросить в миску к яйцам.

С чем приготовить вкусные тарталетки для праздничного стола: вариант элементарной закуски

5. Мелко порезать лук, все отлично перемешать.

С чем приготовить вкусные тарталетки для праздничного стола: вариант элементарной закуски

6. Добавить майонез и специи и перемешать еще раз.

7. Наполнить тарталетки и сверху украсить зеленью.

С чем приготовить вкусные тарталетки для праздничного стола: вариант элементарной закуски

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