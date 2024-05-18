Тарталетки – очень интересная альтернатива привычным салатам для праздничного стола. Можно сочетать даже максимально простые компоненты – получится изысканно и вкусно. Очень удачным решением будет выбрать консервированный тунец.

Идея приготовления закусочных тарталеток для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Отварить нужно будет только яйца.

Ингредиенты:

тарталетки – 10 шт.

яйца – 4 шт.

Видео дня

тунец консервированный в собственном соке – 1 небольшая баночка

лук – 1 небольшой

ложка майонеза

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Нарезать маленьким кубиком.

3. С тунца слить сок.

4. Сбросить в миску к яйцам.

5. Мелко порезать лук, все отлично перемешать.

6. Добавить майонез и специи и перемешать еще раз.

7. Наполнить тарталетки и сверху украсить зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: