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С чем приготовить вкусные тарталетки для праздничного стола: вариант элементарной закуски
Тарталетки – очень интересная альтернатива привычным салатам для праздничного стола. Можно сочетать даже максимально простые компоненты – получится изысканно и вкусно. Очень удачным решением будет выбрать консервированный тунец.
Идея приготовления закусочных тарталеток для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. Отварить нужно будет только яйца.
Ингредиенты:
- тарталетки – 10 шт.
- яйца – 4 шт.
- тунец консервированный в собственном соке – 1 небольшая баночка
- лук – 1 небольшой
- ложка майонеза
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварить.
2. Нарезать маленьким кубиком.
3. С тунца слить сок.
4. Сбросить в миску к яйцам.
5. Мелко порезать лук, все отлично перемешать.
6. Добавить майонез и специи и перемешать еще раз.
7. Наполнить тарталетки и сверху украсить зеленью.
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