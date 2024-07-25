Даже такое простое блюдо, как тушеная капуста, может стать настоящей королевой стола. Если правильно приготовить и добавить еще несколько ингредиентов, блюдо будет способно поразить даже самого требовательного гурмана.

Видео дня

Как приготовить тушеную капусту так, чтобы она поразила всех, в Instagram рассказала фудблогер Алина Кондратюк. Она также показала, какие два ингредиента следует добавить в блюдо, чтобы полностью изменить взгляды на него.

Ингредиенты

Мясо – 300 гр

Капуста – 500 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Помидоры – 1 шт

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Способ приготовления

1.Мясо нарезаем на небольшие куски и выкладываем на сковороду с разогретым маслом. Обжариваем.

2. Лук нарезаем полукольцами, а морковь – соломкой.

3. Добавляем к мясу лук, а когда он станет прозрачным – добавляем морковь. Перемешиваем и продолжаем жарить.

4. Капусту шинкуем, добавляем соль и тщательно жемкаем руками.

5. Выкладываем капусту на сковороду, перемешиваем и продолжаем жарить.

6. Помидоры нарезаем небольшими кубиками или заменяем их томатной пастой. Выкладываем на сковороду.

7. Добавляем сахар и соль. Перемешиваем и тушим на слабом огне.

8. Приблизительно за 10 минут до готовности добавляем чернослив.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты тушеной капусты: