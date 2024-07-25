С чем тушить капусту, чтобы она стала королевой стола: два ингредиента полностью изменят привычное блюдо
Даже такое простое блюдо, как тушеная капуста, может стать настоящей королевой стола. Если правильно приготовить и добавить еще несколько ингредиентов, блюдо будет способно поразить даже самого требовательного гурмана.
Как приготовить тушеную капусту так, чтобы она поразила всех, в Instagram рассказала фудблогер Алина Кондратюк. Она также показала, какие два ингредиента следует добавить в блюдо, чтобы полностью изменить взгляды на него.
Ингредиенты
- Мясо – 300 гр
- Капуста – 500 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Помидоры – 1 шт
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 1 ст.л.
Способ приготовления
1.Мясо нарезаем на небольшие куски и выкладываем на сковороду с разогретым маслом. Обжариваем.
2. Лук нарезаем полукольцами, а морковь – соломкой.
3. Добавляем к мясу лук, а когда он станет прозрачным – добавляем морковь. Перемешиваем и продолжаем жарить.
4. Капусту шинкуем, добавляем соль и тщательно жемкаем руками.
5. Выкладываем капусту на сковороду, перемешиваем и продолжаем жарить.
6. Помидоры нарезаем небольшими кубиками или заменяем их томатной пастой. Выкладываем на сковороду.
7. Добавляем сахар и соль. Перемешиваем и тушим на слабом огне.
8. Приблизительно за 10 минут до готовности добавляем чернослив.
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