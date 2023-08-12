С чем варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: неожиданные ингредиенты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: неожиданные ингредиенты

Чтобы кукуруза была действительно мягкой и сочной, ее недостаточно просто отварить. Для удачного вкуса следует добавить несколько простых ингредиентов. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления кукурузы с плавленым сыром опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. По этой технологии во время отварки к овощу нужно добавить много плавленого сыра, а также сливки.

С чем варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: неожиданные ингредиенты
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Ингредиенты:

  • кукуруза – 5 шт
  • свежевыжатый сыр – 3 шт
  • сливки – 100 мл
  • соль – по вкусу
  • сахар – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

С чем варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: неожиданные ингредиенты

1. Чистим кукурузу.

2. Ломаем пополам.

С чем варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: неожиданные ингредиенты

3. На дно кастрюли выкладываем чистые листья кукурузы, саму кукурузу.

4. Наливаем воду.

С чем варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: неожиданные ингредиенты

5. Ставим на огонь.

6. Когда закипит, добавляем плавленый сыр, сливки, сахар и соль.

С чем варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: неожиданные ингредиенты

7. Варим до готовности.

С чем варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: неожиданные ингредиенты

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