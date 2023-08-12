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С чем варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: неожиданные ингредиенты
Чтобы кукуруза была действительно мягкой и сочной, ее недостаточно просто отварить. Для удачного вкуса следует добавить несколько простых ингредиентов. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления кукурузы с плавленым сыром опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. По этой технологии во время отварки к овощу нужно добавить много плавленого сыра, а также сливки.
Ингредиенты:
- кукуруза – 5 шт
- свежевыжатый сыр – 3 шт
- сливки – 100 мл
- соль – по вкусу
- сахар – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Чистим кукурузу.
2. Ломаем пополам.
3. На дно кастрюли выкладываем чистые листья кукурузы, саму кукурузу.
4. Наливаем воду.
5. Ставим на огонь.
6. Когда закипит, добавляем плавленый сыр, сливки, сахар и соль.
7. Варим до готовности.
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