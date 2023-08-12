Чтобы кукуруза была действительно мягкой и сочной, ее недостаточно просто отварить. Для удачного вкуса следует добавить несколько простых ингредиентов. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления кукурузы с плавленым сыром опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. По этой технологии во время отварки к овощу нужно добавить много плавленого сыра, а также сливки.

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Ингредиенты:

кукуруза – 5 шт

свежевыжатый сыр – 3 шт

сливки – 100 мл

соль – по вкусу

сахар – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Чистим кукурузу.

2. Ломаем пополам.

3. На дно кастрюли выкладываем чистые листья кукурузы, саму кукурузу.

4. Наливаем воду.

5. Ставим на огонь.

6. Когда закипит, добавляем плавленый сыр, сливки, сахар и соль.

7. Варим до готовности.

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