С чем вкуснее всего запечь утку: эксклюзивный рецепт. Видео

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,2 т.
С чем вкуснее всего запечь утку: эксклюзивный рецепт. Видео

Запеченная утка – атмосферное праздничное блюдо, которое у многих ассоциируется с семейным теплом и уютом. Особенно тогда, когда мясо домашнее. Но для того, чтобы оно получилось действительно сочным и ароматным, следует сочетать соответствующие ингредиенты. Они совсем элементарные, но с такими компонентами блюдо получится действительно изысканным и станет звездой вашего праздничного стола.

Рецепт вкусной запеченной утки с яблоками и апельсинами эксклюзивно для FoodOboz записала этноблогер, победительница конкурса этноблогеров в рамках Награды имени Александра Капиноса Sofí Sowá (София Пугач) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Свежая домашняя утка для запекания
Видео дня

Ингредиенты:

  • утка – 1 шт

  • апельсин – 1 шт

  • яблоко – 1 шт

  • соль и перец – по вкусу

Как нарезать апельсины для блюда

Способ приготовления:

1. Небольшую домашнюю утку натереть солью и перцем.

2. Апельсин разрезать на четверти, а затем снова пополам.

Как нарезать яблоки для блюда

3. Яблоки порезать, удалив сердцевины.

4. Утку нафаршировать нарезанными фруктами, поместить в рукав для запекания.

Подготовка утки для запекания

5. Поставить в духовку при температуре 180 градусов в 2 часа.

6. Подавать целиком, разрезать при подаче.

Утка в запеченном виде

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