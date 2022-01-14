С чем вкуснее всего запечь утку: эксклюзивный рецепт. Видео

Запеченная утка – атмосферное праздничное блюдо, которое у многих ассоциируется с семейным теплом и уютом. Особенно тогда, когда мясо домашнее. Но для того, чтобы оно получилось действительно сочным и ароматным, следует сочетать соответствующие ингредиенты. Они совсем элементарные, но с такими компонентами блюдо получится действительно изысканным и станет звездой вашего праздничного стола.

Рецепт вкусной запеченной утки с яблоками и апельсинами эксклюзивно для FoodOboz записала этноблогер, победительница конкурса этноблогеров в рамках Награды имени Александра Капиноса Sofí Sowá (София Пугач) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Ингредиенты:

утка – 1 шт

апельсин – 1 шт

яблоко – 1 шт

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Небольшую домашнюю утку натереть солью и перцем.

2. Апельсин разрезать на четверти, а затем снова пополам.

3. Яблоки порезать, удалив сердцевины.

4. Утку нафаршировать нарезанными фруктами, поместить в рукав для запекания.

5. Поставить в духовку при температуре 180 градусов в 2 часа.

6. Подавать целиком, разрезать при подаче.

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