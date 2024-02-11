Скумбрия – это рыба, для которой не нужно придумывать разнообразные маринады на основе майонеза, сметаны и соевого соуса. Такой продукт прежде всего нуждается в сочности. С этим идеально справится обычный лимон.

Идея приготовления запеченной скумбрии с лимоном и чесноком опубликована на странице фудблогера Кристины с ником diyetoloh_cristina в Instagram. Для пикантности обязательно добавьте чеснок и зелень.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт

Видео дня

лимон – 1 шт

чеснок – 3 зубчика

петрушка – 2-3 веточки

соль – 1 ч.л.

перец черный молотый – 1/2 ч.л.

масло растительное – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В пиале соедините масло и сок 1/3 лимона, оставшийся лимон нарежьте кольцами.

2. К смеси лимонного сока и масла добавьте пропущенный через пресс чеснок, черный перец молотый, соль.

3. Хорошо все перемешайте.

4. Скумбрию выпотрошите, удалите жабры.

5. Хорошо натрите маринадом по бокам и внутри.

6. Оставьте мариноваться 40 минут при комнатной температуре.

7. В брюшко положите дольки лимона и веточки петрушки. Выложите рыбу на противень, застеленный пергаментом, поставьте запекаться 30 минут при температуре 180 градусов.

8. Рыба вкусная в горячем и холодном виде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: