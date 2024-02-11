С чем вкуснее запекать скумбрию: рыба получится очень сочной
Скумбрия – это рыба, для которой не нужно придумывать разнообразные маринады на основе майонеза, сметаны и соевого соуса. Такой продукт прежде всего нуждается в сочности. С этим идеально справится обычный лимон.
Идея приготовления запеченной скумбрии с лимоном и чесноком опубликована на странице фудблогера Кристины с ником diyetoloh_cristina в Instagram. Для пикантности обязательно добавьте чеснок и зелень.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт
- лимон – 1 шт
- чеснок – 3 зубчика
- петрушка – 2-3 веточки
- соль – 1 ч.л.
- перец черный молотый – 1/2 ч.л.
- масло растительное – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. В пиале соедините масло и сок 1/3 лимона, оставшийся лимон нарежьте кольцами.
2. К смеси лимонного сока и масла добавьте пропущенный через пресс чеснок, черный перец молотый, соль.
3. Хорошо все перемешайте.
4. Скумбрию выпотрошите, удалите жабры.
5. Хорошо натрите маринадом по бокам и внутри.
6. Оставьте мариноваться 40 минут при комнатной температуре.
7. В брюшко положите дольки лимона и веточки петрушки. Выложите рыбу на противень, застеленный пергаментом, поставьте запекаться 30 минут при температуре 180 градусов.
8. Рыба вкусная в горячем и холодном виде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: