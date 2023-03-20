Для того, чтобы быстро и сытно накормить всю семью, стоит приготовить куриные сердечки. Их можно просто обжарить с овощами и соусом – мясо станет мягким за достаточно небольшое количество времени. Такой продукт будет отлично сочетаться с макаронами.

Идея приготовления макаронов с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Вы приготовите такое блюдо очень быстро

Ингредиенты:

400 г куриных сердечек

3 ст.л растительного масла

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1 луковица

0,5 средней моркови

40 г томатной пасты

250 г макаронов

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки хорошо промываем, отрезаем все лишнее и разрезаем пополам.

2. Затем еще раз хорошо промываем и даем воде стечь.

3. Сковородку разогреваем с маслом и перекладываем туда сердечки. Немного обжариваем.

4. Добавляем нарезанный лучок, обжариваем до прозрачности, добавляем морковь и обжариваем все вместе до золотистого цвета.

5. Далее добавляем томатную пасту, пассеруем 1-2 минуты.

6. Добавляем соль и заливаем водой. Тушим под крышкой до готовности сердечек примерно 40 минут.

7. Всыпаем сухие макароны и заливаем водой так, чтобы она хорошо покрыла макароны. Количество воды зависит от самих макаронов, в процессе можно доливать.

8. Добавляем соль и перец по вкусу, накрываем крышкой и готовим до готовности макаронов.

9. По желанию украшаем зеленью.

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