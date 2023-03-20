С чем вкусно приготовить куриные сердечки: идея быстрого блюда для всей семьи
Для того, чтобы быстро и сытно накормить всю семью, стоит приготовить куриные сердечки. Их можно просто обжарить с овощами и соусом – мясо станет мягким за достаточно небольшое количество времени. Такой продукт будет отлично сочетаться с макаронами.
Идея приготовления макаронов с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Вы приготовите такое блюдо очень быстро
Ингредиенты:
- 400 г куриных сердечек
- 3 ст.л растительного масла
- 1 луковица
- 0,5 средней моркови
- 40 г томатной пасты
- 250 г макаронов
Способ приготовления:
1. Куриные сердечки хорошо промываем, отрезаем все лишнее и разрезаем пополам.
2. Затем еще раз хорошо промываем и даем воде стечь.
3. Сковородку разогреваем с маслом и перекладываем туда сердечки. Немного обжариваем.
4. Добавляем нарезанный лучок, обжариваем до прозрачности, добавляем морковь и обжариваем все вместе до золотистого цвета.
5. Далее добавляем томатную пасту, пассеруем 1-2 минуты.
6. Добавляем соль и заливаем водой. Тушим под крышкой до готовности сердечек примерно 40 минут.
7. Всыпаем сухие макароны и заливаем водой так, чтобы она хорошо покрыла макароны. Количество воды зависит от самих макаронов, в процессе можно доливать.
8. Добавляем соль и перец по вкусу, накрываем крышкой и готовим до готовности макаронов.
9. По желанию украшаем зеленью.
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