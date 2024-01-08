С чем вкусно приготовить макароны на ужин: варить изделия не нужно
Если выбрать макароны из твердых сортов – они отлично подходят для ужина. И варить ничего не придется. А чтобы блюдо было нежирным, но питательным – добавьте мясо индейки.
Идея приготовления макарон с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instgaram. Все нужно просто выложить в сковороду.
Ингредиенты:
- макароны
- индейка (бедро) – 400 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- сметана – 2 ст.л.
- помидоры – 2 шт
- паприка
- черный перец
- чеснок сухой
- соль
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо на кусочки и обжарить его на растительном масле до золотистости.
2. Нарезать лук из моркови и добавить их в мясо.
3. Обжарить примерно 3-4 минуты.
4. На помидорах сделать надрезы крест на крест и залить их кипятком примерно на минуту, чтобы снять кожицу.
5. Очистить томаты и нарезать кубиками.
6. Добавить к мясу помидоры, сметану и специи.
7. Готовить примерно 2-3 минуты.
8. Добавить макароны и залить все кипятком. Накрыть крышкой и тушить до готовности макаронов.
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