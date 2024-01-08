Если выбрать макароны из твердых сортов – они отлично подходят для ужина. И варить ничего не придется. А чтобы блюдо было нежирным, но питательным – добавьте мясо индейки.

Идея приготовления макарон с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instgaram. Все нужно просто выложить в сковороду.

Ингредиенты:

макароны

индейка (бедро) – 400 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

сметана – 2 ст.л.

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помидоры – 2 шт

паприка

черный перец

чеснок сухой

соль

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо на кусочки и обжарить его на растительном масле до золотистости.

2. Нарезать лук из моркови и добавить их в мясо.

3. Обжарить примерно 3-4 минуты.

4. На помидорах сделать надрезы крест на крест и залить их кипятком примерно на минуту, чтобы снять кожицу.

5. Очистить томаты и нарезать кубиками.

6. Добавить к мясу помидоры, сметану и специи.

7. Готовить примерно 2-3 минуты.

8. Добавить макароны и залить все кипятком. Накрыть крышкой и тушить до готовности макаронов.

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