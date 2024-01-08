С чем вкусно приготовить макароны на ужин: варить изделия не нужно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем вкусно приготовить макароны на ужин: варить изделия не нужно

Если выбрать макароны из твердых сортов – они отлично подходят для ужина. И варить ничего не придется. А чтобы блюдо было нежирным, но питательным – добавьте мясо индейки.

Идея приготовления макарон с мясом на ужин опубликована на странице фудблогера с ником nelly.cooking в Instgaram. Все нужно просто выложить в сковороду.

С чем вкусно приготовить макароны на ужин: варить изделия не нужно

Ингредиенты:

  • макароны
  • индейка (бедро) – 400 г
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • сметана – 2 ст.л.
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  • помидоры – 2 шт
  • паприка
  • черный перец
  • чеснок сухой
  • соль

Способ приготовления:

С чем вкусно приготовить макароны на ужин: варить изделия не нужно

1. Нарезать мясо на кусочки и обжарить его на растительном масле до золотистости.

2. Нарезать лук из моркови и добавить их в мясо.

С чем вкусно приготовить макароны на ужин: варить изделия не нужно

3. Обжарить примерно 3-4 минуты.

С чем вкусно приготовить макароны на ужин: варить изделия не нужно

4. На помидорах сделать надрезы крест на крест и залить их кипятком примерно на минуту, чтобы снять кожицу.

5. Очистить томаты и нарезать кубиками.

С чем вкусно приготовить макароны на ужин: варить изделия не нужно

6. Добавить к мясу помидоры, сметану и специи.

7. Готовить примерно 2-3 минуты.

С чем вкусно приготовить макароны на ужин: варить изделия не нужно

8. Добавить макароны и залить все кипятком. Накрыть крышкой и тушить до готовности макаронов.

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