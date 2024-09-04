С чем вкусно закрыть кабачки на зиму: отличная закуска на любой случай
Кабачки вкусно закрыть на зиму. Для этого вам понадобится несколько простых специй, а также достаточно чеснока и горчицы. Также важно добавить необходимое количество консервантов, чтобы закрутка хорошо сохранялась.
Идея приготовления вкусных консервированных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера с ником malvalanda в Instagram. Можно есть вместо салатов.
Ингредиенты:
- кабачки порезанные – 2 кг.
- соль – 30 г
- чеснок – 6-7 зубчиков
- горчица в зернах – 4 ч.л.
- сахар – 75 г
- уксус 9% – 100 г
- масло – 100 г
- смесь перцев – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Овощи предварительно помыть, просушить и срезать кончики.
2. Огурцы нарезать вдоль на два или четыре (зависит от размера), кабачки можно нарезать кружочками или брусочками, патиссоны – ломтиками. Отвесить нужное количество.
3. Сложить порезанные овощи в эмалированную кастрюлю, добавить соль, осторожно перемешать и оставить на час, чтобы сок пустился.
4. Затем добавить все остальные ингредиенты, чеснок пропустить через пресс или нарезать тонкими плястерками.
5. Аккуратно перемешать и оставить мариноваться на 5-6 часов.
6. В течение этого времени необходимо будет осторожно перемешать овощи еще 3-4 раза.
7. Разложить овощи по чистым банкам плотно, чтобы потом хватило маринада.
8. Залить выделившимся соком.
9. Если бы маринада чуть-чуть не хватает – долить в банки холодную перекипяченую воду.
10. Прикрыть крышками и стерилизовать в воде 20-25 минут (зависит от размера банки), закатать.
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