Кабачки вкусно закрыть на зиму. Для этого вам понадобится несколько простых специй, а также достаточно чеснока и горчицы. Также важно добавить необходимое количество консервантов, чтобы закрутка хорошо сохранялась.

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Идея приготовления вкусных консервированных кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера с ником malvalanda в Instagram. Можно есть вместо салатов.

Ингредиенты:

кабачки порезанные – 2 кг.

соль – 30 г

чеснок – 6-7 зубчиков

горчица в зернах – 4 ч.л.

сахар – 75 г

уксус 9% – 100 г

масло – 100 г

смесь перцев – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Овощи предварительно помыть, просушить и срезать кончики.

2. Огурцы нарезать вдоль на два или четыре (зависит от размера), кабачки можно нарезать кружочками или брусочками, патиссоны – ломтиками. Отвесить нужное количество.

3. Сложить порезанные овощи в эмалированную кастрюлю, добавить соль, осторожно перемешать и оставить на час, чтобы сок пустился.

4. Затем добавить все остальные ингредиенты, чеснок пропустить через пресс или нарезать тонкими плястерками.

5. Аккуратно перемешать и оставить мариноваться на 5-6 часов.

6. В течение этого времени необходимо будет осторожно перемешать овощи еще 3-4 раза.

7. Разложить овощи по чистым банкам плотно, чтобы потом хватило маринада.

8. Залить выделившимся соком.

9. Если бы маринада чуть-чуть не хватает – долить в банки холодную перекипяченую воду.

10. Прикрыть крышками и стерилизовать в воде 20-25 минут (зависит от размера банки), закатать.

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