Красная рыба идеально подходит для запекания. В ней много мяса и достаточно мало костей. А сочности продукту добавляютпомидоры.

Идея приготовления запеченной красной рыбы с помидорами в духовке опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Рецепт достаточно бюджетный.

Ингредиенты:

стейк форели – 1 шт.

томаты черри – 100 г

лимон – четвертина

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розмарин – 2 веточки

масло оливковое – 2 ст.л

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Выложить в форму для запекания черри, рыбы и розмарина.

2. Полить соком лимона и выложить несколько кусочков в томаты.

3. Посыпать солью.

4. Полить растительным маслом.

5. Запекать 20 минут под фольгой при температуре 180 градусов и еще 10 минут без фольги.

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