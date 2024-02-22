С чем вкусно запечь красную рыбу в духовке: просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
207
С чем вкусно запечь красную рыбу в духовке: просто тает во рту

Красная рыба идеально подходит для запекания. В ней много мяса и достаточно мало костей. А сочности продукту добавляютпомидоры.

Идея приготовления запеченной красной рыбы с помидорами в духовке опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Рецепт достаточно бюджетный.

С чем вкусно запечь красную рыбу в духовке: просто тает во рту

Ингредиенты:

  • стейк форели – 1 шт.
  • томаты черри – 100 г
  • лимон – четвертина
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  • розмарин – 2 веточки
  • масло оливковое – 2 ст.л
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

С чем вкусно запечь красную рыбу в духовке: просто тает во рту

1. Выложить в форму для запекания черри, рыбы и розмарина.

С чем вкусно запечь красную рыбу в духовке: просто тает во рту

2. Полить соком лимона и выложить несколько кусочков в томаты.

С чем вкусно запечь красную рыбу в духовке: просто тает во рту

3. Посыпать солью.

С чем вкусно запечь красную рыбу в духовке: просто тает во рту

4. Полить растительным маслом.

5. Запекать 20 минут под фольгой при температуре 180 градусов и еще 10 минут без фольги.

С чем вкусно запечь красную рыбу в духовке: просто тает во рту

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