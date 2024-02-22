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С чем вкусно запечь красную рыбу в духовке: просто тает во рту
Красная рыба идеально подходит для запекания. В ней много мяса и достаточно мало костей. А сочности продукту добавляютпомидоры.
Идея приготовления запеченной красной рыбы с помидорами в духовке опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Рецепт достаточно бюджетный.
Ингредиенты:
- стейк форели – 1 шт.
- томаты черри – 100 г
- лимон – четвертина
- розмарин – 2 веточки
- масло оливковое – 2 ст.л
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Выложить в форму для запекания черри, рыбы и розмарина.
2. Полить соком лимона и выложить несколько кусочков в томаты.
3. Посыпать солью.
4. Полить растительным маслом.
5. Запекать 20 минут под фольгой при температуре 180 градусов и еще 10 минут без фольги.
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