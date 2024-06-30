Гуакамоле – это очень питательная намазка из авокадо. Сделать с ней утром бутерброд будет гораздо лучше, чем выкладывать на хлеб много сливочного масла и колбасы. А самое главное, что справитесь с таким блюдом вы максимально быстро.

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Идея приготовления полезного бутерброда из авокадо опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Использовать свежие домашние овощи для такого бутерброда – именно то, что нужно.

Ингредиенты:

спелое среднее авокадо – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

помидоры черри – 3-4 шт.

лимонный сок – 1-2 ч.л.

соль. перец, паприка

Способ приготовления:

1. Достать сердцевину авокадо.

2. Добавить лимонный сок.

3. Измельчить чеснок.

4. Порезать лук и помидоры.

5. Разомнуть все вилкой и перемешать.

6. Добавить специи.

Как выбрать спелый авокадо?

1. Оторвите кусочек стебля, который частично остался в верхней части фрукта.

2. Если снизу оно коричневое – плод перезрелый, а если насыщенно-зеленый – это идеальное авокадо.

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