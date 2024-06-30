С чем, вместо колбасы, сделать вкусный бутерброд: получится очень полезно
Гуакамоле – это очень питательная намазка из авокадо. Сделать с ней утром бутерброд будет гораздо лучше, чем выкладывать на хлеб много сливочного масла и колбасы. А самое главное, что справитесь с таким блюдом вы максимально быстро.
Идея приготовления полезного бутерброда из авокадо опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Использовать свежие домашние овощи для такого бутерброда – именно то, что нужно.
Ингредиенты:
- спелое среднее авокадо – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- помидоры черри – 3-4 шт.
- лимонный сок – 1-2 ч.л.
- соль. перец, паприка
Способ приготовления:
1. Достать сердцевину авокадо.
2. Добавить лимонный сок.
3. Измельчить чеснок.
4. Порезать лук и помидоры.
5. Разомнуть все вилкой и перемешать.
6. Добавить специи.
Как выбрать спелый авокадо?
1. Оторвите кусочек стебля, который частично остался в верхней части фрукта.
2. Если снизу оно коричневое – плод перезрелый, а если насыщенно-зеленый – это идеальное авокадо.
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