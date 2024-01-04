С чем закрывать огурцы, чтобы они были пикантными и хрустящими: один простой ингредиент
Для того, чтобы маринованные на зиму огурцы имели идеалы вкус и текстуру, в банку нужно добавить не только маринад. Прекрасным дополнением будет свежий болгарский перец. Он придаст особую пикантность и сочность консервации.
Идея приготовления хрустящих огурцов с болгарским перцем опубликована на странице фудблогера Анастасии (anstasiya.tasty ) в Instagram. Маринад очень простой.
Ингредиенты для маринада (1 стакан = 250 мл):
- 1 л воды + 1.5 стакан воды
- 1 стакан сахара
- 1 не полный стакан уксуса
- 2 столовые ложки соли
Этот маринад рассчитан на 4 банки по 1 литру.
1. На дно банки положить:
- чеснок
- петрушку
- перцы горошком
- паприку на кончик ножа (по желанию)
- 1 болгарский перец порезать соломкой
2. Далее разложить маленькие огурцы (примерно 3 кг) в банки.
3. Добавить болгарский перец.
4. Залить горячим маринадом на 2/3 банки.
5. Налить в каждую банку по 2 ст.л. масла, долить маринад.
6. Стерилизовать 10-15 минут.
7. Закатать и перевернуть до полного охлаждения.
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