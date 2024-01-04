Для того, чтобы маринованные на зиму огурцы имели идеалы вкус и текстуру, в банку нужно добавить не только маринад. Прекрасным дополнением будет свежий болгарский перец. Он придаст особую пикантность и сочность консервации.

Идея приготовления хрустящих огурцов с болгарским перцем опубликована на странице фудблогера Анастасии (anstasiya.tasty ) в Instagram. Маринад очень простой.

Ингредиенты для маринада (1 стакан = 250 мл):

1 л воды + 1.5 стакан воды

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1 стакан сахара

1 не полный стакан уксуса

2 столовые ложки соли

Этот маринад рассчитан на 4 банки по 1 литру.

1. На дно банки положить:

чеснок

петрушку

перцы горошком

паприку на кончик ножа (по желанию)

1 болгарский перец порезать соломкой

2. Далее разложить маленькие огурцы (примерно 3 кг) в банки.

3. Добавить болгарский перец.

4. Залить горячим маринадом на 2/3 банки.

5. Налить в каждую банку по 2 ст.л. масла, долить маринад.

6. Стерилизовать 10-15 минут.

7. Закатать и перевернуть до полного охлаждения.

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