В свежем и легком салате идеально сочетать зелень, нежный сыр, а также фрукты. Лучше выбрать именно хурму – она сочная, в меру сладкая и с легкой терпкостью. И ни в коем случае не портите эти ингредиенты жирными и тяжелыми заправками.

Идея приготовления легкого салата с хурмой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Заправку нужно производить на основе лимонного сока и горчицы.

Ингредиенты:

рукола

хурма – 1 шт

хамон – 100 г

сыр камамбер – 60 г

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Ингредиенты для соуса:

сок лимона – 1 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сыр камамбер и хурму порезать кусочками.

2. На тарелку выложить рукколу.

3.Добавить кусочки сыра.

4. Добавить хурму.

5. Выложить кусочки хамона.

6. Полить салат соусом.

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