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С каким фруктом можно приготовить вкусный салат: идеальное сочетание
В свежем и легком салате идеально сочетать зелень, нежный сыр, а также фрукты. Лучше выбрать именно хурму – она сочная, в меру сладкая и с легкой терпкостью. И ни в коем случае не портите эти ингредиенты жирными и тяжелыми заправками.
Идея приготовления легкого салата с хурмой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Заправку нужно производить на основе лимонного сока и горчицы.
Ингредиенты:
- рукола
- хурма – 1 шт
- хамон – 100 г
- сыр камамбер – 60 г
Ингредиенты для соуса:
- сок лимона – 1 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сыр камамбер и хурму порезать кусочками.
2. На тарелку выложить рукколу.
3.Добавить кусочки сыра.
4. Добавить хурму.
5. Выложить кусочки хамона.
6. Полить салат соусом.
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