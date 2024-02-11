С каким фруктом можно приготовить вкусный салат: идеальное сочетание

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С каким фруктом можно приготовить вкусный салат: идеальное сочетание

В свежем и легком салате идеально сочетать зелень, нежный сыр, а также фрукты. Лучше выбрать именно хурму – она сочная, в меру сладкая и с легкой терпкостью. И ни в коем случае не портите эти ингредиенты жирными и тяжелыми заправками.

Идея приготовления легкого салата с хурмой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Заправку нужно производить на основе лимонного сока и горчицы.

С каким фруктом можно приготовить вкусный салат: идеальное сочетание

Ингредиенты:

  • рукола
  • хурма – 1 шт
  • хамон – 100 г
  • сыр камамбер – 60 г
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Ингредиенты для соуса:

  • сок лимона – 1 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

С каким фруктом можно приготовить вкусный салат: идеальное сочетание

1. Сыр камамбер и хурму порезать кусочками.

2. На тарелку выложить рукколу.

С каким фруктом можно приготовить вкусный салат: идеальное сочетание

3.Добавить кусочки сыра.

С каким фруктом можно приготовить вкусный салат: идеальное сочетание

4. Добавить хурму.

5. Выложить кусочки хамона.

С каким фруктом можно приготовить вкусный салат: идеальное сочетание

6. Полить салат соусом.

С каким фруктом можно приготовить вкусный салат: идеальное сочетание

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