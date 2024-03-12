Гороховый суп – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить с любым мясом, но по мнению кулинаров, вкуснее всего будет со свиными ребрами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного супа с горохом и с ребрами.

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Ингредиенты:

600 г свиных ребер

1 стакан гороха

2 картофелины

1 морковь

1 луковица

2 л воды

1/2 ч. л. соды

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Обжарьте ребра, отправьте в кастрюлю и залейте водой.

2. Доведите до кипения, снимите пенку и добавьте промытый горох. Когда закипит – добавьте соду (именно благодаря ей горох быстро разварится), снимите пенку и добавьте овощи и специи.

3. Перемешайте и варите на медленном огне до разваривания гороха. Добавьте зелень и можно есть.

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