С каким мясом лучше всего готовить гороховый суп: делимся рецептом вкусного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Гороховый суп с копчеными ребрышками

Гороховый суп – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить с любым мясом, но по мнению кулинаров, вкуснее всего будет со свиными ребрами.

Вкусный гороховый суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного супа с горохом и с ребрами. 

Рецепт вкусного супа
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Ингредиенты: 

  • 600 г свиных ребер
  • 1 стакан гороха
  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 л воды
  • 1/2 ч. л. соды
  • специи
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Обжарьте ребра, отправьте в кастрюлю и залейте водой.

Жареные ребра

2. Доведите до кипения, снимите пенку и добавьте промытый горох. Когда закипит – добавьте соду (именно благодаря ей горох быстро разварится), снимите пенку и добавьте овощи и специи.

Приготовление супа

3. Перемешайте и варите на медленном огне до разваривания гороха. Добавьте зелень и можно есть. 

Готовый суп

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