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С каким мясом лучше всего готовить гороховый суп: делимся рецептом вкусного блюда для ужина
Гороховый суп – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить с любым мясом, но по мнению кулинаров, вкуснее всего будет со свиными ребрами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного супа с горохом и с ребрами.
Ингредиенты:
- 600 г свиных ребер
- 1 стакан гороха
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 л воды
- 1/2 ч. л. соды
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Обжарьте ребра, отправьте в кастрюлю и залейте водой.
2. Доведите до кипения, снимите пенку и добавьте промытый горох. Когда закипит – добавьте соду (именно благодаря ей горох быстро разварится), снимите пенку и добавьте овощи и специи.
3. Перемешайте и варите на медленном огне до разваривания гороха. Добавьте зелень и можно есть.
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