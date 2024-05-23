Вместо горячих борщей и супов в летний период лучше готовить прохладную окрошку. Она очень освежает, и вы будете ощущать лёгкость после такого блюда. Вам нужно выбрать правильную основу для такого блюда, а также мясо.

Идея приготовления окрошки со сметаной, запеченным картофелем и куриным бедром опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instgaram. Кушанье получается очень легким.

Ингредиенты:

картофель – 400 г

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огурец свежий – 3-4 шт.

редис – 5 шт.

яйца – 5 шт.

филе бедра – 500 г

лук

сметана – 100 г

горчица американская – 40 г

хрен – 10 г

соль, перец, щепотка сахара (по желанию)

зелень

газировка (очень холодная) – 0,5 л.

Способ приготовления:

1. Картошку запечь. Да, это выходит дольше чем просто отварить, но на все салаты и именно в крошечке лучше запекать. Так она будет не водянистая. Помыть, смазать растительным маслом и посыпать солью.

2. Затем завернуть в фольгу и запекать минимум час, зависит от размера картофеля.

3. За это время подготовить овощи, отварить яйца и пожарить мясо.

4. Яйца варим вкрутую, 8-10 минут от закипания.

5. В яйца отделить желток от белка и нарезать белок кубиком. Так же нарезать и огурец, запеченный картофель и лук.

6. Курицу жарить и тоже нарезать кубиком.

7. Желтки смешаем со сметаной, горчицей, хреном, солью, перцем и взбить блендером до однородности.

8. Перед самой подачей залить сметанную смесь газировкой.

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