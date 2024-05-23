С каким мясом получается самая вкусная окрошка и как лучше подготовить овощи: делимся простой технологией
Вместо горячих борщей и супов в летний период лучше готовить прохладную окрошку. Она очень освежает, и вы будете ощущать лёгкость после такого блюда. Вам нужно выбрать правильную основу для такого блюда, а также мясо.
Идея приготовления окрошки со сметаной, запеченным картофелем и куриным бедром опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instgaram. Кушанье получается очень легким.
Ингредиенты:
- картофель – 400 г
- огурец свежий – 3-4 шт.
- редис – 5 шт.
- яйца – 5 шт.
- филе бедра – 500 г
- лук
- сметана – 100 г
- горчица американская – 40 г
- хрен – 10 г
- соль, перец, щепотка сахара (по желанию)
- зелень
- газировка (очень холодная) – 0,5 л.
Способ приготовления:
1. Картошку запечь. Да, это выходит дольше чем просто отварить, но на все салаты и именно в крошечке лучше запекать. Так она будет не водянистая. Помыть, смазать растительным маслом и посыпать солью.
2. Затем завернуть в фольгу и запекать минимум час, зависит от размера картофеля.
3. За это время подготовить овощи, отварить яйца и пожарить мясо.
4. Яйца варим вкрутую, 8-10 минут от закипания.
5. В яйца отделить желток от белка и нарезать белок кубиком. Так же нарезать и огурец, запеченный картофель и лук.
6. Курицу жарить и тоже нарезать кубиком.
7. Желтки смешаем со сметаной, горчицей, хреном, солью, перцем и взбить блендером до однородности.
8. Перед самой подачей залить сметанную смесь газировкой.
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