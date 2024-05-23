С каким мясом получается самая вкусная окрошка и как лучше подготовить овощи: делимся простой технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С каким мясом получается самая вкусная окрошка и как лучше подготовить овощи: делимся простой технологией

Вместо горячих борщей и супов в летний период лучше готовить прохладную окрошку. Она очень освежает, и вы будете ощущать лёгкость после такого блюда. Вам нужно выбрать правильную основу для такого блюда, а также мясо.

Идея приготовления окрошки со сметаной, запеченным картофелем и куриным бедром опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instgaram. Кушанье получается очень легким.

С каким мясом получается самая вкусная окрошка и как лучше подготовить овощи: делимся простой технологией

Ингредиенты:

  • картофель – 400 г
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  • огурец свежий – 3-4 шт.
  • редис – 5 шт.
  • яйца – 5 шт.
  • филе бедра – 500 г
  • лук
  • сметана – 100 г
  • горчица американская – 40 г
  • хрен – 10 г
  • соль, перец, щепотка сахара (по желанию)
  • зелень
  • газировка (очень холодная) – 0,5 л.

Способ приготовления:

С каким мясом получается самая вкусная окрошка и как лучше подготовить овощи: делимся простой технологией

1. Картошку запечь. Да, это выходит дольше чем просто отварить, но на все салаты и именно в крошечке лучше запекать. Так она будет не водянистая. Помыть, смазать растительным маслом и посыпать солью.

2. Затем завернуть в фольгу и запекать минимум час, зависит от размера картофеля.

С каким мясом получается самая вкусная окрошка и как лучше подготовить овощи: делимся простой технологией

3. За это время подготовить овощи, отварить яйца и пожарить мясо.

4. Яйца варим вкрутую, 8-10 минут от закипания.

С каким мясом получается самая вкусная окрошка и как лучше подготовить овощи: делимся простой технологией

5. В яйца отделить желток от белка и нарезать белок кубиком. Так же нарезать и огурец, запеченный картофель и лук.

С каким мясом получается самая вкусная окрошка и как лучше подготовить овощи: делимся простой технологией

6. Курицу жарить и тоже нарезать кубиком.

С каким мясом получается самая вкусная окрошка и как лучше подготовить овощи: делимся простой технологией

7. Желтки смешаем со сметаной, горчицей, хреном, солью, перцем и взбить блендером до однородности.

8. Перед самой подачей залить сметанную смесь газировкой. 

С каким мясом получается самая вкусная окрошка и как лучше подготовить овощи: делимся простой технологией

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