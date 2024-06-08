Молодая капуста идеально подходит для тушения. Она очень сочная и сладковатая. Но не стоит портить такой продукт лишним жиром, поэтому из мяса лучше всего использовать именно курицу.

Идея приготовления тушеной молодой капусты опубликована на странице фудблогерки с ником mami.davii в Instgaram. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

филе куриное или индейка

капусты молодая

маленькая луковица

моркови

один большой сладкий помидор

ГХИ

вода – 150 мл.

Способ приготовления:

1. Филе порезать кубиком.

2. Слегка обжарить при средней мощности на масле ГХИ до светлого состояния.

3. Добавить нарезанный кубиком лук и натертую морковь.

4. Пока все это обжаривается, нашинковать капусту.

5. Отправляю в сковороду.

6. Помидор измельчить блендером и вылить в капусту.

7. Туда же добавить воду и специи по желанию.

8. Тушить под крышкой до мягкости капусты.

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