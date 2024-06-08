С каким мясом потушить молодую капусту, чтобы она была нежирной: делимся простым вариантом приготовления
Молодая капуста идеально подходит для тушения. Она очень сочная и сладковатая. Но не стоит портить такой продукт лишним жиром, поэтому из мяса лучше всего использовать именно курицу.
Идея приготовления тушеной молодой капусты опубликована на странице фудблогерки с ником mami.davii в Instgaram. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- филе куриное или индейка
- капусты молодая
- маленькая луковица
- моркови
- один большой сладкий помидор
- ГХИ
- вода – 150 мл.
Способ приготовления:
1. Филе порезать кубиком.
2. Слегка обжарить при средней мощности на масле ГХИ до светлого состояния.
3. Добавить нарезанный кубиком лук и натертую морковь.
4. Пока все это обжаривается, нашинковать капусту.
5. Отправляю в сковороду.
6. Помидор измельчить блендером и вылить в капусту.
7. Туда же добавить воду и специи по желанию.
8. Тушить под крышкой до мягкости капусты.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: