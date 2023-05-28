С каким мясом приготовить бюджетный и наваристый суп: очень быстро варится
Для традиционного бульона обычно выбирают мясо с косточкой. Суп получается наваристым и ароматным. Но на такое приготовление нужно потратить достаточно много времени. Если у вас его мало – можно воспользоваться следующим вариантом. Вместо традиционного мяса используются обычные сосиски. Поэтому суп получается еще и очень бюджетный.
Идея приготовления бюджетного и наваристого супа с сосисками опубликована на странице фудблогера Григория Боднарчука (grishes_delishes) в Instagram. Очень вкусно добавить в суп макароны.
Ингредиенты:
- сосиски или сердельки
- картофель
- морковь
- лук
- макароны
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Отвариваем картофель 10 минут.
2. За это время делаем зажарку: обжариваем морковь и лук 2 минуты.
3. Добавляем сосиски и жарим 1-2 минуты.
4. Забрасываем в картофель, перемешиваем.
5. Когда пройдет 3-5 минут – добавляем макароны, варим до готовности изделий.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: