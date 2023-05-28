Для традиционного бульона обычно выбирают мясо с косточкой. Суп получается наваристым и ароматным. Но на такое приготовление нужно потратить достаточно много времени. Если у вас его мало – можно воспользоваться следующим вариантом. Вместо традиционного мяса используются обычные сосиски. Поэтому суп получается еще и очень бюджетный.

Идея приготовления бюджетного и наваристого супа с сосисками опубликована на странице фудблогера Григория Боднарчука (grishes_delishes) в Instagram. Очень вкусно добавить в суп макароны.

Ингредиенты:

сосиски или сердельки

картофель

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морковь

лук

макароны

соль, перец

Способ приготовления:

1. Отвариваем картофель 10 минут.

2. За это время делаем зажарку: обжариваем морковь и лук 2 минуты.

3. Добавляем сосиски и жарим 1-2 минуты.

4. Забрасываем в картофель, перемешиваем.

5. Когда пройдет 3-5 минут – добавляем макароны, варим до готовности изделий.

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